LEGENDA FUDBALA HTELA DA SE UBIJE! DŽon Teri se popeo na 25. sprat, a onda...

Jedan od najčuvenijih odbrambenih fudbalera sa početka 21. veka, legenda Čelsija Džon Teri, priznao je da je bio na korak od samoubistva.

Tanjug/AP

Za to je bio kriv penal koji nije iskoristio u finalu Lige šampiona 2008. odigran u prestonici Rusije.

Tada je Mančester junajted poveo golom Kristijana Ronalda u 26. minutu, Čelsi je na 1:1 poravnao preko Frenka Lamparda u 45., a kako novih pogodaka nije bilo, na kraju su o svemu odlučivali jedanaesterci.

I, kako je za ekipu sa Old Traforda, za koju je svih 120 minuta u finalu odigrao Nemanja Vidić, penal promašio samo Ronaldo (a precizni su bili Tevez, Kerik, Hargrivs, Nani, Anderson i Gigs), ispostavilo se da pogoci sa bele tačke "plavaca" Balaka, Beletija, Lamparda, Ešlija Kola i Kalua nisu bili dovoljni jer su najpre pomenuti Teri, a u sedmoj seriji i Nikolas Anelka, svojim promašajima omogućili Junajtedu da baš na 100. godišnicu svoje prve titule, a na 50. godišnjicu "Minhenske tragedije", po treći put postane šampion Evrope.

Sedamnaest godina kasnije, kapiten Čelsija u toj utakmici se i dalje seća svog kobnog penala na stadionu Lužnjiki i samoubilačkih misli koje su mu potom prolazile kroz glavu.

Naime, Džon Teri je priznao da ga bol zbog promašenog penala u finalu Lige šampiona i dalje proganja:

- Posle utakmice, vratili smo se u hotel, a ja sam se našao na 25. spratu u Moskvi, samo sam stajao pored prozora, razmišljajući: "Zašto?! Zašto?!". Ne kažem da bih iskoristio priliku (da skočim) ali svakakve misli su mi sevale kroz glavu. Momci su došli i oborili me. I dalje me (promašaj) proganja, iako je tokom godina postalo malo lakše - priznao je legendarni defanzivac Čelsija i engleske reprezentacije.

Džon Teri - karijera o kojoj mnogi maštaju

Džon Džordž Teri je rođen 7. decembra 1980. u Barkingu, priobalnom gradiću u istočnom delu londonske oblasti. Prve četiri godine svog fudbalskog razvoja proveo je u podmlatku Vest Hema, a od 1995. je bio u Čelsiju, kog je (pre odlaska u Birmingem) napustio samo 2000, kada je kratko bio na pozajmici u Notingem forestu.

Pet puta je sa "plavcima" osvojio Prmijer ligu, pet puta i FA kup, u tri navrata Liga kup, dvaput Komjuniti šild, a nakon kobnog promašaja penala 2008, Ligu šampiona je osvojio 2012.

Tada je u finalu "pao" Bajern Minhen - opet je Čelsi gubio (golom Milera u 88. minutu), opet izborio produžetke (pogotkom Drogbe u 88.), a ovoga puta jedanaesterci su mu doneli evropski tron. Teri tada nije šutirao sa bele tačke, a slavlje londonskom klubu omogućio je u petoj seriji promašaj Bastijana Švajnštajgera (prethodno su penale prokockali Bajernov Olić i Čelsijev Mata).

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“