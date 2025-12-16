LEGENDA FUDBALA HTELA DA SE UBIJE! DŽon Teri se popeo na 25. sprat, a onda...
Jedan od najčuvenijih odbrambenih fudbalera sa početka 21. veka, legenda Čelsija Džon Teri, priznao je da je bio na korak od samoubistva.
Za to je bio kriv penal koji nije iskoristio u finalu Lige šampiona 2008. odigran u prestonici Rusije.
Tada je Mančester junajted poveo golom Kristijana Ronalda u 26. minutu, Čelsi je na 1:1 poravnao preko Frenka Lamparda u 45., a kako novih pogodaka nije bilo, na kraju su o svemu odlučivali jedanaesterci.
I, kako je za ekipu sa Old Traforda, za koju je svih 120 minuta u finalu odigrao Nemanja Vidić, penal promašio samo Ronaldo (a precizni su bili Tevez, Kerik, Hargrivs, Nani, Anderson i Gigs), ispostavilo se da pogoci sa bele tačke "plavaca" Balaka, Beletija, Lamparda, Ešlija Kola i Kalua nisu bili dovoljni jer su najpre pomenuti Teri, a u sedmoj seriji i Nikolas Anelka, svojim promašajima omogućili Junajtedu da baš na 100. godišnicu svoje prve titule, a na 50. godišnjicu "Minhenske tragedije", po treći put postane šampion Evrope.
Sedamnaest godina kasnije, kapiten Čelsija u toj utakmici se i dalje seća svog kobnog penala na stadionu Lužnjiki i samoubilačkih misli koje su mu potom prolazile kroz glavu.
Naime, Džon Teri je priznao da ga bol zbog promašenog penala u finalu Lige šampiona i dalje proganja:
- Posle utakmice, vratili smo se u hotel, a ja sam se našao na 25. spratu u Moskvi, samo sam stajao pored prozora, razmišljajući: "Zašto?! Zašto?!". Ne kažem da bih iskoristio priliku (da skočim) ali svakakve misli su mi sevale kroz glavu. Momci su došli i oborili me. I dalje me (promašaj) proganja, iako je tokom godina postalo malo lakše - priznao je legendarni defanzivac Čelsija i engleske reprezentacije.
Džon Teri - karijera o kojoj mnogi maštaju
Džon Džordž Teri je rođen 7. decembra 1980. u Barkingu, priobalnom gradiću u istočnom delu londonske oblasti. Prve četiri godine svog fudbalskog razvoja proveo je u podmlatku Vest Hema, a od 1995. je bio u Čelsiju, kog je (pre odlaska u Birmingem) napustio samo 2000, kada je kratko bio na pozajmici u Notingem forestu.
Pet puta je sa "plavcima" osvojio Prmijer ligu, pet puta i FA kup, u tri navrata Liga kup, dvaput Komjuniti šild, a nakon kobnog promašaja penala 2008, Ligu šampiona je osvojio 2012.
Tada je u finalu "pao" Bajern Minhen - opet je Čelsi gubio (golom Milera u 88. minutu), opet izborio produžetke (pogotkom Drogbe u 88.), a ovoga puta jedanaesterci su mu doneli evropski tron. Teri tada nije šutirao sa bele tačke, a slavlje londonskom klubu omogućio je u petoj seriji promašaj Bastijana Švajnštajgera (prethodno su penale prokockali Bajernov Olić i Čelsijev Mata).
