KAKVA ODLUKA! Proglašen najbolji fudbaler sveta!
Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas ko je dobitnik nagrade za najboljeg fudbalera sveta u 2025. godini.
U pitanju je igrač Pari Sen Žermena, Usman Dembele.
On se i smatrao glavnim favoritom zbog svoje dominantne uloge u PSŽ-ovoj čudesnoj sezoni, u kojoj je predvodio tim do prvog osvajanja Lige šampiona u istoriji kluba, uz domaće trofeje.
U sezoni 2024/2025, Dembele je postigao 33 gola i imao 18 asistencija u svim takmičenjima (uključujući 21 gol i sedam dodavanja "za" pogodak u Ligi 1, što je bilo najviše u šampionatu Francuske). I, pritom, sa ukupno 51 gol+asistencija u 60 utakmica – prestigao je u jednoj sezoni učinak koji je u čak četiri ukupno ostvario u Barseloni.
Njegova sposobnost da koristi obe noge, brzina i kreativnost u napadu bili su ključni za PSŽ-ov uspeh, a analitičari ističu da je ova sezona bila "prelomna" za njega nakon povreda u prošlosti, zbog čega je i postao vođa tima.
Kada je o damama reč, najbolja fudbalerka sveta za 2025. godinu je Aitana Bonmati, zvezda Barselone.
FIFA je večeras na gala večeri u Dohi dodelila i ostale nagrade, a izdvajaju se:
Najbolji trener u muškom fudbalu: Luis Enrike
Najbolji trener u ženskom fudbalu: Sarina Vigman
Idealni tim 2025. u muškom fudbalu: Đanluiđi Donaruma - Ašraf Hakimi, Paćo Vilijan, Virdžil van Dajk, Nuno Mendeš - Kol Palmer, Džud Belingem, Vitinja - Pedri, Lamin Jamal, Usman Dembele
NAJNEVEROVATNIJI GOL 21. VEKA! Ovaj fudbaler je upravo dobio Puškaš nagradu za 2025. godinu - sa pravom! (VIDEO)
POTEZ KOJI ĆE SE VEČNO PAMTITI! Njemu je FIFA dala nagradu za fer-plej!
