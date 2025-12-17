Politika

DINA VUČINIĆ ZA "NOVOSTI" O UNIŠTENOJ INVESTICIJI: Generalštab pretvoren u političko bojno polje

D.K.

17. 12. 2025. u 06:45

PREDSEDNICA Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić oglasila se povodom odustajanje Džareda Kušnera od investicije vredne 750 miliona evra, koju su blokaderi uništili kampanjom Generalštab.

ДИНА ВУЧИНИЋ ЗА НОВОСТИ О УНИШТЕНОЈ ИНВЕСТИЦИЈИ: Генералштаб претворен у политичко бојно поље

FOTO: Novosti

Vučinićeva smatra kako je Generalštab pretvoren u političko bojno polje.

- Godinama Srbija obnavlja mostove, bolnice i institucije, bez pravljenja muzeja od svake tragedije. Samo je Generalštab pretvoren u političko bojno polje, zahvaljujući onima koji svaki razvoj vide kao izdaju - kaže ona.

Predsednica Skupštine grada Novog Sada naglašava kako blokade nisu borba za sećanje već svesno kočenje države i njene budućnosti.

- Blokade i opstrukcije nisu „borba za sećanje“, već svesno kočenje države i njene budućnosti. Razvoj nije zaborav, a investicije nisu poniženje - poniženje je držati ruševinu decenijama i glumiti moralnu nadmoć. Američki investitori nisu odustali zbog projekta, već zato što ne žele da učestvuju u stvaranju razdora u srpskom društvu - zaključuje Vučinićeva.

