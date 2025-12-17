DINA VUČINIĆ ZA "NOVOSTI" O UNIŠTENOJ INVESTICIJI: Generalštab pretvoren u političko bojno polje
PREDSEDNICA Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić oglasila se povodom odustajanje Džareda Kušnera od investicije vredne 750 miliona evra, koju su blokaderi uništili kampanjom Generalštab.
Vučinićeva smatra kako je Generalštab pretvoren u političko bojno polje.
- Godinama Srbija obnavlja mostove, bolnice i institucije, bez pravljenja muzeja od svake tragedije. Samo je Generalštab pretvoren u političko bojno polje, zahvaljujući onima koji svaki razvoj vide kao izdaju - kaže ona.
Predsednica Skupštine grada Novog Sada naglašava kako blokade nisu borba za sećanje već svesno kočenje države i njene budućnosti.
- Blokade i opstrukcije nisu „borba za sećanje“, već svesno kočenje države i njene budućnosti. Razvoj nije zaborav, a investicije nisu poniženje - poniženje je držati ruševinu decenijama i glumiti moralnu nadmoć. Američki investitori nisu odustali zbog projekta, već zato što ne žele da učestvuju u stvaranju razdora u srpskom društvu - zaključuje Vučinićeva.
