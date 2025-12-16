SRBIN NA METI LACIJA: Reprezentativac Srbije bi mogao da pređe u veliki klub!
Reprezentativac Srbije nalazi se na meti Lacija.
Prema pisanju italijanskog Calciomercato-a, osim Milanovog Rubena Loftusa Čika, rimski klub razmišlja i o Lazaru Samardžiću.
Vezista Reda Belahjan koji je zimus plaćen Veroni 9.500.000 evra se nije uklopio i on bi mogao da ode a kao njegova zamena stigne bivši as Udinezea.
Tako bi nakon Udinezea i sada Atalante Srbin mogao da zaigra i za treći klub u "Seriji A".
