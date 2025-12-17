DEMONSTRACIJE ŠIROM SLOVAČKE: Hiljade ljudi na ulicama protiv promena u pravosudnom sistemu
HILjADE ljudi učestvovale su sinoć na demonstracijama širom Slovačke protiv promena u pravosudnom sistemu za koje opozicioni političari i kritičari vlasti tvrde da uništavaju vladavinu prava u toj zemlji članici Evropske unije, preneli su lokalni mediji.
Demonstranti su ispunili veći deo centralnog trga u glavnom gradu Bratislavi, a protesti su održani i u osam drugih gradova, prenosi Rojters.
Najveća opoziciona stranka, Progresivna Slovačka, pozvala je na proteste nakon što je levičarsko-nacionalistička vlada premijera Roberta Fica prošle nedelje "progurala u parlamentu" zakonske izmene kojima se ukida agencija za zaštitu uzbunjivača i menja se način na koji država postupa sa krunskim svedocima.
- Uneli su motornu testeru u vladavinu prava - rekao je Mihal Šimecka, lider najveće opozicione stranke Progresivna Slovačka pred okupljenim demonstrantima u Bratislavi.
Ljudi su na demonstracijama nosili slovačke i zastave Evropske unije i slogane poput "Ficova vlada pomaže mafiji", uzvikujući "Dosta je Fica" i "Sramota!".
Ficova vlada je optužila agenciju za uzbunjivanje da je bila politički zloupotrebljena, da je oslabila krivične zakone za finansijske zločine, reorganizovala javni medijski servis i promovisala ustavne promene kojima se potvrđuje nacionalni suverenitet iznad nekih zakona EU, navodi Rojters.
(Tanjug)
