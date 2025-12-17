Svet

DEMONSTRACIJE ŠIROM SLOVAČKE: Hiljade ljudi na ulicama protiv promena u pravosudnom sistemu

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 08:32

HILjADE ljudi učestvovale su sinoć na demonstracijama širom Slovačke protiv promena u pravosudnom sistemu za koje opozicioni političari i kritičari vlasti tvrde da uništavaju vladavinu prava u toj zemlji članici Evropske unije, preneli su lokalni mediji.

ДЕМОНСТРАЦИЈЕ ШИРОМ СЛОВАЧКЕ: Хиљаде људи на улицама против промена у правосудном систему

Foto: Profimedia

Demonstranti su ispunili veći deo centralnog trga u glavnom gradu Bratislavi, a protesti su održani i u osam drugih gradova, prenosi Rojters.

Najveća opoziciona stranka, Progresivna Slovačka, pozvala je na proteste nakon što je levičarsko-nacionalistička vlada premijera Roberta Fica prošle nedelje "progurala u parlamentu" zakonske izmene kojima se ukida agencija za zaštitu uzbunjivača i menja se način na koji država postupa sa krunskim svedocima.

- Uneli su motornu testeru u vladavinu prava - rekao je Mihal Šimecka, lider najveće opozicione stranke Progresivna Slovačka pred okupljenim demonstrantima u Bratislavi.

Ljudi su na demonstracijama nosili slovačke i zastave Evropske unije i slogane poput "Ficova vlada pomaže mafiji", uzvikujući "Dosta je Fica" i "Sramota!".

Foto: Profimedia

 

Ficova vlada je optužila agenciju za uzbunjivanje da je bila politički zloupotrebljena, da je oslabila krivične zakone za finansijske zločine, reorganizovala javni medijski servis i promovisala ustavne promene kojima se potvrđuje nacionalni suverenitet iznad nekih zakona EU, navodi Rojters.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SRBIJA-NAŠA PORODICA Macut i Žarić Kovačević: Demografija najvažnije pitanje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 4

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLJEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: Snažan i odlučan karakter!

VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLjEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"