Salate i čorbe

ZA OVU KROMPIR SALATU SVI TRAŽE RECEPT: Ukus koji obara s nogu

V.N.

16. 12. 2025. u 16:53

KLASIČNA krompir salata je nezaobilazan deo trpeze, ali ovaj viralni recept, koji je osvojio milione pregleda na društvenim mrežama, menja pravila igre.

FOTO: Novosti

Reč je o specifičnom receptu za krompir salatu koji je osvojio mnoge na internetu. Razlikuje od nama poznatih načina pripreme, a na TikToku ima milione pregleda. Umesto da se krompir samo seče i meša, on se gnječi i peče, što mu daje hrskavost spolja i mekoću iznutra, dižući ovu salatu na potpuno novi nivo.

 

Potrebno je:

  • 500 -700 g sitnog krompira
  • malo maslinovog uja
  • so, biber, paprika
  • pola svežeg krastavca
  • 1 crveni luk
  • malo peršuna

Preliv:

  • 4-5 kašike jogurta
  • 2 kašike majoneza
  • 1 kasika senfa
  • sok od pola limuna
  • so
  • biber
@lili.yummy Viraler knuspriger Kartoffelsalat?? Endlich habe ich auch den Salat ausprobiert und für sehr lecker befunden? Wie findet ihr ihn? Wenn ihr den Salat noch nicht ausprobiert habt, macht es auf jeden Fall ? Ich habe übrigens etwas mehr Gemüse hinzugefügt, um den Salat frischer zu machen ?? Zutaten: 500-700g Kartoffel-Drillinge (ganzes Blech) etwas Olivenöl Salz,Pfeffer,Paprika 1/2 frische Gurke 1/2 Paprika 1 rote Zwiebel etwas Dill oder Petersilie Dressing: ca.4-5 EL Joghurt 2 EL Mayo 1 EL Senf 1/2 Zitronensaft Salz,Pfeffer Zubereitung: Die Kartoffeln kochen, danach auf das Blech geben und zerquetschen. Etwas Olivenöl und Gewürze dazugeben und bei 180 Grad ca. 20 Minuten backen. Währenddessen das Gemüse klein schneiden. Alle Zutaten für das Dressing vermengen, das Gemüse hinzufügen. Die gebackenen Kartoffeln hinzugeben und den Salat sofort genießen. Guten Appetit ? #salat #kartoffelsalat #rezept #kochen #lecker ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman

 

Priprema:

Skuvajte krompire pa ih stavite na poslužavnik i zgnječite. Dodajte malo maslinovog ulja i začina i pecite ih oko 20 minuta na 180 stpeni. Za to vreme pomešajte sve sastojke za preliv i dodajte povrće. Dodajte pečene krompire u posudu sa ostalim sastojcima, promešajte i uživajte u salati.

