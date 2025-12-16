ZA OVU KROMPIR SALATU SVI TRAŽE RECEPT: Ukus koji obara s nogu
KLASIČNA krompir salata je nezaobilazan deo trpeze, ali ovaj viralni recept, koji je osvojio milione pregleda na društvenim mrežama, menja pravila igre.
Reč je o specifičnom receptu za krompir salatu koji je osvojio mnoge na internetu. Razlikuje od nama poznatih načina pripreme, a na TikToku ima milione pregleda. Umesto da se krompir samo seče i meša, on se gnječi i peče, što mu daje hrskavost spolja i mekoću iznutra, dižući ovu salatu na potpuno novi nivo.
Potrebno je:
- 500 -700 g sitnog krompira
- malo maslinovog uja
- so, biber, paprika
- pola svežeg krastavca
- 1 crveni luk
- malo peršuna
Preliv:
- 4-5 kašike jogurta
- 2 kašike majoneza
- 1 kasika senfa
- sok od pola limuna
- so
- biber
Priprema:
Skuvajte krompire pa ih stavite na poslužavnik i zgnječite. Dodajte malo maslinovog ulja i začina i pecite ih oko 20 minuta na 180 stpeni. Za to vreme pomešajte sve sastojke za preliv i dodajte povrće. Dodajte pečene krompire u posudu sa ostalim sastojcima, promešajte i uživajte u salati.
(Krstarica)
