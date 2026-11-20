GEOPOLITIČKI RASKOL SAVEZNIKA: Tramp traži obustavu finansiranja Ukrajine, Evropa traži mesto za pregovaračkim stolom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je evropskim liderima, tokom telefonskog uključenja na sastanak Koalicije voljnih, da ne treba više da finansiraju Ukrajinu, piše britanski Telegraf pozivajući se na izvore.
Dva upućena izvora rekla su da je Tramp kritikovao planove EU i drugih međunarodnih saveznika Ukrajine da pomognu u pokrivanju finansijskog manjka te zemlje od 70 milijardi evra za 2027. godinu. Naveli su da je Tramp rekao da evropske zemlje mogu da uštede mnogo novca ako se rat završi.
Američki predsednik je tokom telefonskog poziva bio u avionu pošto se vraćao iz Kine, gde je održao trilateralni samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim liderom Si Đinpingom.
Tramp je u četvrtak u Kini imao i sastanak jedan na jedan sa Putinom koji je rekao da je sastanak protekao "bolje nego što se očekivalo". Zapadni zvaničnici upozoravali su pre samita u Kini da bi bezbednost Ukrajine i Evrope mogla da bude "prekrojena" u Pekingu bez njihovog učešća.
Putin je poslednjih nedelja zahtevao da NATO povuče trupe iz istočne Evrope kao deo dogovora o okončanju rata, što su Britanija i njeni saveznici odbacili. Nemačka je u četvrtak bila domaćin sastanka tridesetak saveznika Ukrajine, u trenutku kada Evropa želi da obezbedi svoje mesto za pregovaračkim stolom, ali i da osigura sredstva za ukrajinske ratne napore.
Na poziv nemačkog kancelara Fridriha Merca, francuskog predsednika Emanuela Makrona i britanskog premijera Endija Bernama, saveznici Ukrajine sastali su se sinoć u Berlinu.
(Tanjug)
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