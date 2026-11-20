ČEŠKA javnost je ostala zgrožena policijskim snimkom brutalnog nasilja na auto-putu "D6" u kojem je agresivan vozač fizički napao ženu i njenu osmogodišnju ćerku – samo zato što se žena pridržavala privremenog ograničenja brzine.

Foto: Printskrin JUTJUB Policie ČR (Policie České republiky)

Incident se dogodio na deonici auto-puta D6 koja je trenutno u fazi rekonstrukcije, gde su, zbog radova na putu, ograničenja brzine bila smanjena na 50 km/č, a zatim i na 30 km/č. Dok je žena poštovala ograničenje brzine, vozač „folksvagen tuarega” je izgubio živce i odlučio da je „kazni” zbog spore vožnje.

On je zaustavio svoje vozilo i nasrnuo na ženu – verbalno i fizički – udarivši je nekoliko puta pred očima njene osmogodišnje ćerke. Ceo napad je zabeležen kamerom.

Počinilac je sam pozvao policiju Iako je nakon napada pobegao sa lica mesta, agresivni vozač je povukao neočekivan potez: sam je pozvao policiju kako bi prijavio da je vozačica naglo zakočila, potvrdila je za Češku televiziju Vlasta Suhankova, portparolka policije.

Upravo ga je taj poziv koštao slobode, jer je policija brzo utvrdila njegov identitet i privela ga na ispitivanje. Taj muškarac se sada sumnjiči za više krivičnih dela, uključujući pokušaj nanošenja teških telesnih povreda, narušavanje javnog reda i mira, kao i pokušaj krađe, potvrdila je portparolka.

Češka priprema strože kazne za agresivne vozače Ovaj incident ponovo je pokrenuo raspravu o bezbednosti u saobraćaju. Stručnjaci za saobraćaj upozoravaju da važeći zakoni ne pružaju dovoljno efikasne mehanizme za suzbijanje ovakvog nivoa agresije na putevima.

Kao odgovor na sve učestalije incidente ove vrste, češko Ministarstvo pravde priprema izmene zakona, koje su trenutno u proceduri usvajanja od strane vlade. Prema novim predlozima, namerno kočenje ispred drugih vozila, istiskivanje drugih vozila sa puta, nepropisno preticanje policijskih vozila, kao i učestvovanje u ilegalnim uličnim trkama, biće klasifikovani kao krivična dela. Za ovakve prekršaje mogle bi biti izrečene kazne koje uključuju do godinu dana zatvora, zabranu upravljanja vozilom ili oduzimanje imovine. Pored toga, izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je neko povređen moglo bi rezultirati zatvorskom kaznom u trajanju od šest meseci do tri godine, prenosi „Autosalon”.

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