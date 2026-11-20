U SIBIRSKOM selu Ojmjakon 6. februara 1933. godine izmereno je neverovatnih −67,7 °C, što ga prema Ginisovoj knjizi rekorda zvanično čini najhladnijim stalno naseljenim mestom na planeti.

Foto Printskrin Jutjub Can-B

Prosečna januarska temperatura ovde iznosi −46,4 °C, a u ovim surovim uslovima živi oko 500 ljudi.

Ojmjakon se nalazi u Republici Saha (Jakutija) na severoistoku Rusije. Rekord iz 1933. godine najniža je temperatura ikada izmerena u nekom stalno naseljenom mestu, zbog čega je selo i upisano u Ginisovu knjigu rekorda pod tim nazivom.

Zanimljivo je da isti rekord deli sa gradom Verhojanskom, udaljenim stotinama kilometara, gde je prema podacima Svetske meteorološke organizacije (WMO) takođe izmereno −67,7 °C, ali u februaru 1892. godine.

Hladnije je bilo samo na ledu

Ipak, Ojmjakon nije apsolutno najhladnija tačka severne polulopte. Svetska meteorološka organizacija taj rekord danas pripisuje stanici Klink na Grenlandu, gde je 1991. godine zabeleženo −69,6 °C, dok je najniža temperatura vazduha na Zemlji uopšte, od čak −89,2 °C, izmerena 1983. godine na antarktičkoj stanici Vostok.

Međutim, nijedno od tih mesta nije naselje – ključna razlika je u tome što je Ojmjakon pravo selo sa stanovnicima koji tu provode čitavu godinu.

Zime su mračne, ali leto ume da iznenadi

Iako su zime u ovom delu Sibira duge i mračne, leto zna prilično da iznenadi. U julu 2010. godine u selu je zabeleženo čak 34,6 °C, pa razlika između najniže i najviše temperature ikada izmerene u Ojmjakonu prelazi neverovatnih 100 stepeni.

Broj stanovnika u ovom mestu godinama opada, a Ginis za 2018. godinu navodi procenu od oko 500 žitelja. Poređenja radi, dok u Bosni i Hercegovini jutarnje temperature iznose od 6 do 12 °C, a dnevne na jugu dostižu i 19 °C, prosečna dnevna temperatura u Ojmjakonu u januaru je −46,4 °C, piše N1.

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