Htela je da je pamte samo po sportu i uspela je u tome

Foto: Instagram/giuliagwinn

Nemačka fudbalerka Đulija Gvin (27), kapiten reprezentacije svoje zemlje i jedna od najvažnijih igračica Bajerna iz Minhena, ponovo je u centru pažnje javnosti. Razlog je priča koja se dogodila pre tri godine, kada je odbila ponudu da se fotografiše naga za jedan magazin, a danas iza sebe ima impresivna sportska dostignuća.

Naime, Đulija Gvin je 2022. godine doživela tešku povredu, pošto je pokidala prednje ukrštene ligamente kolena. U periodu oporavka, dok se održavalo Svetsko prvenstvo, dobila je ponudu da pozira naga za jedan specijalizovani časopis.

Ipak, nemačka fudbalerka nije imala dilemu. Ponudu je odbila, jasno stavivši do znanja da želi da bude prepoznata po svojim sportskim rezultatima.

- Više volim da se predstavljam svima kao fudbalerka – poručila je Gvin 2023. godine.

Tri godine kasnije, njena karijera doživela je veliki uspon. Gvin je danas kapiten ženske reprezentacije Nemačke, a čak dva puta je proglašena za najbolju fudbalerku godine u svojoj zemlji – 2025. i 2026. godine.

Za nacionalni tim odigrala je 71 utakmicu i postigla 14 golova, dok je sa Bajernom osvojila pet titula prvaka Nemačke i dva trofeja Kupa.

Posebno je zanimljivo da je njena tržišna vrednost, prema podacima specijalizovanih sajtova, porasla sa 200.000 evra, koliko je iznosila u vreme kada je odbila ponudu za fotografisanje, na čak 700.000 evra.

Gvin je u Bajern stigla 2019. godine, a ugovor sa bavarskim klubom vezuje je do 2027. godine. Visoka je 172 centimetra i već godinama važi za jednu od najvažnijih figura ženskog fudbala u Nemačkoj.