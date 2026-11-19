Potres u "belom sportu"! Neće igrati na Australijan openu!
Već sada prvi Grend slem u 2027. godini biće značajno slabiji.
Doskora prvi reket ATP liste, Janik Siner po svoj prilici odsustvovaće sa Australijan opena!
Teniser iz San Kandida je pod velikim znakom pitanja za učešće u Melburnu pošto i dalje ima problema sa povredom kolena, zbog koje nije igrao još od Vimbldona.
Kako se navodi u lokalnim medijima, Italijan se priprema za put za Sjedinjene Američke Države, gde će obaviti još jedan lekarski pregled, posle konsultacija koje je imao u Milanu.
Problem se odnosi na upalu desnog kolena, a kako se navodi - bolovi mu onemogućavaju da normalno trenira, što Sineru predstavlja veliki problem.
Uprkos očekivanjima poklonika "belog sporta" da će se Janik Siner vratiti na teren u smiraj decembra na egizbicionom turniru "Slem šest kraljeva" koji se održava u Saudijskoj Arabiji. Međutim, njegovo učešće je dovedeno u pitanje, kao i ono u Melburnu, na startu nove teniske sezone i prvom Grend slemu u 2027. što bi bio znatno veći udarac.
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