Ističe Rosi, ipak, da su šanse 50:50

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Selektor fudbalske reprezentacije Mađarske Marko Rosi ocenio je za zvanični sajt Mađarskog fudbalskog saveza (MLSZ) ishod žreba plej-ofa Lige nacija, koji je njegovom timu za rivala dodelio selekciju Srbije.

Utakmice kod kuće i na strani odigraće se krajem marta, a prvi susret na programu je na „Puškaš areni“.

Rosi smatra da je žreb mogao da bude i nepovoljniji po Mađarsku, iako veoma respektuje kvalitet srpskog nacionalnog tima.

– Žreb je mogao biti i gori za nas. Nije tajna da je Srbija jaka ekipa, nije slučajno što su igrali u Ligi A, ali ih dobro poznajemo. Igrali smo protiv njih nekoliko puta u poslednje vreme i više puta smo ih pobedili – rekao je italijanski stručnjak.

Ipak, selektor Mađarske ističe da prethodni rezultati neće igrati nikakvu ulogu u martovskom dvomeču.

– Naravno, prošlost neće biti bitna. Presudnija će biti trenutna forma igrača, kao i to da li ću moći da računam na sve fudbalere. U poslednje vreme našem timu nedostaju dva ili tri ključna igrača i nadam se da se nećemo suočiti sa sličnim problemom krajem marta – poručio je Rosi.

Govoreći o kvalitetu srpskog tima i izgledima za konačan uspeh, Rosi je ocenio da su snage ujednačene, uz napomenu da Srbija ipak ne pripada samom vrhu evropskog fudbala.

– Imam sve dužno poštovanje prema Srbima, imaju odlične fudbalere, ali možda ih ne bih uvredio ako kažem da ne dostižu nivo Španaca, Francuza, Nemaca ili Holanđana. Mislim da obe reprezentacije imaju 50 odsto šansi za uspeh – kao što možemo da dobijemo ovaj duel, možemo ga i izgubiti – zaključio je Marko Rosi.