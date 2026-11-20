KANCELARIJA ZA KiM O NOVOM RUŠENJU SRPSKE IMOVINE NA GAZIVODAMA: Obavestićemo međunarodnu javnost uz zahtev za konkretnu akciju
POVODOM nove nasilne i protivpravne akcije takozvane kosovske policije i institucija iz Prištine koje su srušile još dve vikendice u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da će obavestiti sve relevantne međunarodne predstavnike o novom kršenju i ugrožavanju imovinskih i drugih prava srpskog naroda, uz zahtev za njihovu konkretnu reakciju i postupanje.
U saopštenju Kancelarije za KiM navodi se da je Kancelarija više puta ukazivala međunarodnim predstavnicima na protivzakonito rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode, a Evropska unija, OEBS, kao i druge relevantne međunarodne institucije tražile su od vlasti u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem da se prekine sa prinudnim iseljenjima i rušenjem bez adekvatnog pravnog postupka, uz nedopustivo kršenje vladavine prava i selektivnu primenu zakona.
- Jasno je da režim Aljbina Kurtija poseže za akcijama koje su direktno usmerene na štetu srpskog naroda, sa ciljem njihovog progona i flagrantnog obespravljivanja Srba na Kosovu i Metohiji zbog čega je neophodan konkretan i jasan angažman predstavnika misija EU i OEBS, ali i drugih relevantnih institucija koje imaju mandat da štite prava i bezbednost srpskog naroda - navodi Kancelarija za KiM.
U svojoj antisrpskoj histeriji Aljbin Kurti je spreman da gazi čak i sopstvene propise, a od njegovog dolaska na vlast zabeleženo je 814 etnički motivisanih incidenata, što je jasan i nedvosmislen pokazatelj u kakvim uslovima srpski narod živi i opstaje na prostoru Kosova i Metohije, dodaje se u saopštenju.
Na obali jezera Gazivode, na zahtev tzv. ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, a uz asistenciju tzv. kosovske policije, danas je počelo rušenje nekoliko objekata za koje privremene institucije u Prištini smatraju da su nelegalno izgrađeni.
Do sada su srušena dva objekta, a na terenu se od jutros nalazi nekoliko bagera i kamiona, kao i više policijskih vozila.
Danas su na potezu od brane na jezeru Gazivode do Međeđeg potoka, na magistralnom putu, srušene dve vikendice porodica Radojković i Drobnjak, dok su vlasnici četiri objekta u selu Kopiloviće dobili zahteve da sami sruše delove svojih vikendica, potporne zidove i letnjikovce.
Ranije su, tokom leta, na jezeru Gazivode privremene prištinske institucije porušile više od 30 objekata.
(Tanjug)
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