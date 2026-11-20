Fudbalska reprezentacija Srbije danas u podne u Nionu saznaje ime protivnika u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija, a u regionu se već pravi računica i to takva da direktno udara na ponos "orlova".

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Prema anketama medija iz bivših jugoslovenskih republika, komšije u Srbiji vide najlakši plen za očuvanje elitnog statusa.

Čak 55,2 odsto Slovenaca priželjkuje upravo našu selekciju u baražu, dok u Bosni i Hercegovini taj procenat iznosi 38,1 odsto, više nego za bilo kog drugog potencijalnog rivala.

Posle strmoglavog pada našeg tima na 46. mesto FIFA rang-liste, javnost u komšiluku očigledno veruje da je četa Veljka Paunovića u ovom trenutku najpoželjniji protivnik.

Ko zapravo najviše odgovara "orlovima"?

Kada se pogleda FIFA lista, Mađarska (37. na svetu) deluje kao najteži mogući izbor, pogotovo jer protiv nje tradicionalno nemamo dobre rezultate. Na papiru, znatno povoljnije opcije bili bi martovski okršaji protiv Slovenije (49. na svetu), Republike Irske (56) i Bosne i Hercegovine (57).

Foto: AP Photo/Giannis Papanikos

Ipak, fudbalske brojke ovde padaju u drugi plan. Meč protiv Bosne i Hercegovine bio bi daleko više od sporta i nosio bi ogroman tenzični i politički naboj, zbog čega bi taj dvomeč bilo najpametnije izbeći po svaku cenu.

Ako se gledaju procene sa „Transfermarkta“, reprezentacija Srbije, predvođena Dušanom Tadićem, vredi 236 miliona evra i skuplja je od svih potencijalnih rivala. Iza nas su Republika Irska sa 229 miliona evra (protiv koje nemamo poraz), zatim Mađarska sa 194 miliona, dok Bosna i Hercegovina vredi 189 miliona evra – skoro 50 miliona manje od našeg nacionalnog tima.

Po svim parametrima, put do opstanka u eliti najlakše bi vodio preko Slovenije, uz revanš na "Marakani".

Podsećanja radi, u baražu za opstanak u A diviziji nosioci su Srbija, Danska, Hrvatska i Vels, dok su u šeširu nenosioca Slovenija, Bosna i Hercegovina, Mađarska i Republika Irska. Istog dana u sedištu UEFA održava se i žreb za četvrtfinale Lige nacija, gde su nosioci Francuska, Nemačka, Engleska i Portugal, a potencijalni rivali su im Belgija, Holandija, Španija i Norveška.

