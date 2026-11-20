PREMA predlogu, od 2029. godine sadašnja granica od 67 godina usklađivaće se sa rastom životnog veka, dok se prag za prevremenu penziju pomera sa 62 na 65 godina.

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Prvi na udaru biće rođeni 1967. godine, dok će puna granica od 70 godina važiti za današnje tridesetogodišnjake

Norveška vlada planira da postepeno podigne starosnu granicu za odlazak u penziju na 70 godina zbog održivosti sistema i dužeg životnog veka stanovništva, a javna rasprava o ovom nacrtu je već počela.

U praksi bi ovakvo usklađivanje značilo pomeranje starosne granice za otprilike jednu godinu po deceniji. Reforma menja i pravila za prevremeno penzionisanje, umesto sadašnje 62 godine uz odgovarajući radni staž i umanjena primanja, ta granica bi se srazmerno pomerila na 65 godina.

Ministarka rada Kjersti Stenseng obrazložila je ovaj potez time da ljudi zbog dužeg i zdravijeg života moraju duže i da rade ukoliko žele da sačuvaju penzioni sistem za buduće generacije.

Ko će prvi morati da radi duže

Pooštravanje uslova prvo će pogoditi rođene 1967. godine, koji će prema planu morati da ostanu na tržištu rada tri meseca duže, dok će gornja granica od 70 godina u potpunosti stupiti na snagu za generaciju koja danas ima oko trideset godina. Javna rasprava o nacrtu zakona traje do 17. februara 2027. godine, a očekuje se da će vlada predlog uputiti parlamentu narednog proleća.

(Blic)

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