Do kraja prvog dela sezone ostala su još tri kola...

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Nakon završetka reprezentativne pauze, ovog vikenda nastavljaju se uzbuđenja u fudbalskoj Super ligi Srbije. Pred klubovima je sam finiš jesenjeg dela šampionata, a već od 16. kola očekuje nas zgusnut raspored, nekoliko izuzetno zanimljivih duela i borba za što bolju poziciju pred zimski odmor.

U naredne tri nedelje, pored redovnih kola (16, 17. i 18), biće odigran i zaostali meč 14. runde (Radnički Niš - Železničar), a posebnu pažnju privlače izazovi Crvene zvezde i Partizana, kao i nekoliko tradicionalno neugodnih gostovanja i gradskih derbija.

Zvezdin put: Preko Surdulice i vrelog Pazara do Pančeva

Aktuelni šampion Crvena zvezda povratak na teren nakon pauze obeležiće pred svojim navijačima. U subotu, 21. novembra od 14 časova, crveno-beli dočekuju ekipu Radnika. Nakon tog susreta, u okviru 17. kola (preliminarni termin 28. novembar), Zvezdu čeka jedno od najtežih gostovanja u ligi – odlazak na noge Novom Pazaru, gde je atmosfera uvek posebno motivišuća za domaćina.

Za kraj ovog ciklusa, u 18. kolu (6. decembar), beogradski klub će na svom stadionu ugostiti pančevački Železničar.

Partizanova serija: Gradski rival, Nišlije i put u Kragujevac

Fudbaleri Partizana svoj prvi meč posle pauze igraju u nedelju, 22. novembra (15.00), kada će gostovati ekipi IMT-a. U narednoj rundi, 28. novembra, crno-beli u Humskoj dočekuju niški Radnički, dok ih u 18. kolu (6. decembar) očekuje pravi test i veliki derbi na gostovanju u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, tima koji redovno pruža snažan otpor favoritima na domaćem terenu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Derbiji i zanimljivi dueli do kraja polusezone

Pored utakmica „večitih“ rivala, raspored do početka decembra donosi još nekoliko susreta koji privlače pažnju fudbalske javnosti:

Kada je u pitanju 16. kolo (21–22. novembar), pored susreta Zvezde i Partizana, ističu se duel OFK Beograda i Novog Pazara, okršaj u Kragujevcu između Radničkog 1923 i Čukaričkog, kao i gostovanje Vojvodine ekipi Mačve u Šapcu.

Zatim, u 17. kolu (28. novembar), uz pomenuti okršaj Novog Pazara i Crvene zvezde, zanimljivo će biti u duelu Čukaričkog i lučanske Mladosti, dok Vojvodina putuje u Surdulicu na megdan Radniku.

Poslednje 18. kolo (6. decembar) donosi čak nekoliko derbi susreta. Pored meča u Kragujevcu (Radnički 1923 – Partizan), u Novom Sadu se sastaju Vojvodina i Novi Pazar, dok nas u prestonici očekuje beogradski okršaj OFK Beograda i Čukaričkog.