MOSKVA ZATVORILA VRATA KALASOVOJ? Zaharova: NJeno učešće u pregovorima dovelo bi do potpunog kraha
PORPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je danas da bi učešće visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Kaje Kalas u eventualnim budućim pregovorima Moskve i Kijeva dovelo do njihovog kraha.
- Kalas odavno nastupa sa rusofobnih pozicija, a nije jasno koga bi ona mogla da predstavlja - rekla je Zaharova, prenosi TASS.
Zaharova je na konferenciji za novinare u Moskvi ocenila da je Kalas potpuno nepodobna za učešće u takvim razgovorima, navodeći niz njenih izjava koje, prema njenim rečima, pokazuju njen antiruski stav.
Kalas je ranije ovog meseca izjavila da Rusija nema pravo da odlučuje o tome ko će predstavljati Evropsku uniju u mirovnim pregovorima o Ukrajini, dodajući da je svesna da Moskva ne želi njeno učešće, ali da ona ne nastupa u ličnom svojstvu, već predstavlja svih 27 država članica EU.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je juče da je Moskva predložila da evropski predstavnici dođu u Rusiju kako bi razjasnili svoje stavove o mirovnim pregovorima o Ukrajini, pre nego što bude odlučeno o formatu budućih razgovora.
(Tanjug)
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