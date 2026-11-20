POŽAR U BOLNICI U SKOPLJU: Vatru izazvao opušak cigarete
U Odeljenju za ortopediju u Gradskoj opštoj bolnici "8. septembar" u Skoplju danas je izbio požar.
Dim je izlazio iz prozora bolnice i, kako piše portal Fokus, odmah je izvršena evakuacija.
Na teren je izašla vatrogasna služba.
Direktor bolnice, Siniša Stojanoski, potvrdio je da je vatru izazvao opušak cigarete.
On je rekao da nema opasnosti za pacijente ili medicinsko osoblje.
Za sada nisu objavljeni detalji o mogućoj materijalnoj šteti.
Požar je ugašen i bolnica će nastaviti normalno da radi.
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