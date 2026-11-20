TOKOM demonstracija povodom generalnog štrajka u Italiji danas su zabeleženi incidenti u nekoliko gradova - u Milanu je zapaljen kartonski model američkog tenka u blizini američkog konzulata, u Đenovi su demonstranti bacali jaja i dimne bombe ispred sedišta udruženja poslodavaca Konfindustrija, dok su u Rimu studenti nalepnicama prekrili izlog jedne benzinske pumpe sa cenama goriva.

Foto Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Generalni štrajk, na koji je danas pozvao sindikat CGIL, održava se širom Italije, uz učešće radnika iz javnog i privatnog sektora, piše ADN kronos.

Pridružili su mu se i sindikati COBAS, USB i druge sindikalne organizacije, a protestne aktivnosti organizovane su na oko 100 trgova širom zemlje.

Štrajk obuhvata različite sektore, od saobraćaja i obrazovanja do javnih službi. U Milanu su demonstranti tokom studentskog marša zapalili kartonski američki tenk u blizini američkog konzulata.

Na čelu kolone bile su istaknute marionete američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, naoružane puškama.

Demonstranti su poručili da se protive politici naoružavanja i ratovima, uz poruku: "Ratnohuškačka vlada, ne želimo vaše ratove".

U Đenovi su studenti koji su učestvovali u maršu protiv naoružavanja bacali jaja na sedište Konfindustrije u ulici Via Fiume.

U blizini ulaza postavljen je kartonski kovčeg sa natpisom "tri radnika dnevno", a bacane su i dimne bombe.

U Rimu su dvojica mladića sa kapuljačama tokom studentskog marša prišla benzinskoj pumpi i nalepnicama sa brojem nula prekrila izlog sa istaknutim cenama goriva. Marš je počeo na trgu Pjacale Ostiense, a učesnici su protestovali protiv državnog budžeta, ratova, ponovnog naoružavanja i visokih troškova života.

🔵#Sciopero e proteste. A Roma gli #studenti si sono dati appuntamento a Piazzale Ostiense dove c'è anche il presidio della Polizia. A Milano il corteo, con migliaia di ragazze e ragazzi, si sta muovendo da largo Cairoli. Partito anche quello di Torino. Video @elenapababaloni https://t.co/oWSs7L6ml3 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 20, 2026

Protest je potom nastavljen, uz slogane "Nećemo plaćati rat".

Studenti su tokom marša ispred Koloseuma odali počast radnicima poginulim na radnom mestu, postavljanjem žute zaštitne kacige poprskane crvenom bojom, koja je simbolizovala krv stradalih.

U Rimu su ispisani i grafiti protiv premijerke Đorđe Meloni i manifestacije Atreju, koju organizuje desni centar. Glavni protestni marš CGIL-a u Rimu počeo je u 9.30 časova na Trgu Vitorio Emanuele II.

Sindikat je na kraju okupljanja na ulici Via dei Fori Imperijali saopštio da je u maršu učestvovalo 50.000 ljudi.

Generalni sekretar CGIL-a Mauricio Landini učestvovao je u protestu, zajedno sa liderkom Demokratske partije Eli Šlajn i liderom Pokreta pet zvezdica Đuzepeom Konteom.

🇮🇹 Italy is shaking – thousands take to the streets of Florence during the general strike Housing, peace and civil rights groups joined the march. Protesters call for more investment in healthcare, education and housing – not weapons — Anastasia M (@AnastasiaMazh) November 20, 2026

U Torinu su organizovana dva protestna marša. Na jednom, u organizaciji CGIL-a, učestvovale su hiljade radnika i penzionera koji su stigli iz različitih delova pokrajine.

Drugi marš okupio je stotine studenata iz kolektiva Osa i Kambijare Rota, kao i članove sindikata USB. Učesnici su protestovali protiv ponovnog naoružavanja, visokih troškova života, smanjenja izdvajanja za javni sektor i nesigurnih oblika zapošljavanja. Kako ističu mediji, štrajk bi mogao da izazove poremećaje u javnom prevozu, uključujući autobuske, tramvajske i metro linije, pri čemu se uslovi i trajanje obustave rada razlikuju od grada do grada.

Štrajk je pogodio i škole, u kojima su sindikati takođe organizovali protestne aktivnosti.

(Tanjug)

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