KONSTITUTIVNA sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije održana je od 17. do 19. novembra 2026. godine, a novi saziv parlamenta obeležio je svojevrsan antidemokratski presedan. Studentska lista pogazila je demokratsku praksu i opoziciji nije ostavila nijedno potpredsedničko mesto u parlamentu.

Foto: F.S./ATAImages

Trodnevno skupštinsko zasedanje bilo je u znaku šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i lidera opozicije Aleksandra Vučića, koji je održao čas parlamentarne rasprave, a ovo su deset izjava koje su obeležile njegov nastup.

1. Raskrinkavanje neistina na RTS-u

RTS je preneo tvrdnju bivše belgijske ambasadorke Denis de Hauer da je Evropska unija u izbornoj noći pritisla Vučića da povuče bezbednosne snage iz Pionirskog parka.

- I kaže ta stručnjakinja, kaže – zvali ga neki iz Evropske unije. Evo da vam ja ispričam kako to izgleda. Tog dana, tokom celog dana, obično bih imao nekih 10–15 poziva, sa raznih tih strana, kao neko ko učestvuje kao prvi na listi, mnogo godina radim taj posao, računam zvaće me neko. Ma, niko me ne zove. Negde popodne, oko pet-šest, ja pozovem zbog svih primedbi, mislim da sam, Ana, od tebe tražio i telefon ili ne znam šta, pozovem jednom od njih da mu ukažem na nepravilnosti tamo gde ste ih proizvodili i da samo kažem da se obezbedi mir u večernjim satima. I taj mi čovek kaže – šta se to zbiva u Lazarevcu? Ja kažem – nemam pojma baš tačno šta se zbiva u Lazarevcu, ali, rekoh, proveriću pa ću vam javiti. Nemojte da se ljutite zašto moram ovo da govorim, siguran sam da vi možete to da razumete. To je kad nemate priliku da odgovorite, a optuženi ste za najteže moguće stvari - rekao je Vučić.

O izveštavanju RTS-a zaključio je:

- Ovo sam samo rekao na jednom primeru da biste dobro razumeli kakve su laži, ne samo RTS, već i svih snishodljivih i poltronskih medija u ovoj zemlji koji me nisu ni pitali za mišljenje, niti za to šta je istina, a šta istina nije.

2. O Čupiću, bradi i ChatGPT-u

Vučić je odgovorio Jugoslavu Gašiću, koji je u ime Studentske liste predstavio Aleksandra Čupića kao kandidata za predsednika Skupštine.

- Nekoliko važnih stvari. Ja sam pomislio da ChatGPT ipak ima manju primenu u našoj zemlji, a danas sam shvatio da bogami ima ogromnu primenu. Ja ću vam pročitati… Ovo kao da ste lično predstavljali Dositeja Obradovića. Citiram: ‘Pronicljiv pogled i izgled naših starih prosvetitelja, čovek retke moralne celovitosti čiji se logos i etos ne razilazi i čovek koji svojim izgovorenim rečima daje punu težinu sopstvenom životu. Je l’ se vi šalite? - upitao je Vučić.

U istoj replici nadovezao se na opis Čupića i poređenje skupštinskog dijaloga sa razgovorom na pijaci:

- Živo ovaploćenje antičkog ideala lepote. Pa nije Pašić svako ko ima bradu. Nije bio ni Predrag Marković, nije ni Ristivojević, nije ni Čupić. Vi ste ovde ušli i rekli ste nam – dijalog kao na autobuskoj stanici, pijaci. Parlament je dijalog običnih ljudi, predstavnika naroda. Mi ne možemo da napišemo svaki govor - rekao je.

Na stil Gašićevog izlaganja vratio se još dva puta:

- Govorili ste o tome kako neki drugi nisu govorili o tome. A šta ste vi time govorili? Šta ste rekli o gospodinu Čupiću govoreći o klijentelizmu, pokornosti. Ovo ni Kardelj nije mogao da sastavi. Kaže – nepokolebljivi habitus nasuprot pokornog instrumentalizovanog dela sistema uz klijentelizam i partijsku pokornost, i uz to dodate – bezočne instrumentalizovane sluge. Ja sam se trudio da zapišem, verujte mi, prihvatam, ja sam glup, završio sam Pravni fakultet, ima tu jedan ili dvojica profesora koji me znaju sa fakulteta pa mogu da vam kažu kakav sam student bio, nisam vas ništa živo razumeo. I pogledam onda, ma u pravu ste vi, nisam ja pametan kao ChatGP, ChatGPT, kako god da se zove, vi zato ukucate i onda vam to napišu i onda ste mnogo mudri - rekao je Vučić.

Sledećeg dana objasnio je šta mu je u tom predstavljanju zasmetalo:

- A onda smo čuli govor kakav nismo čuli još iz doba Edvarda Kardelja. Iz doba Edvarda Kardelja nismo čuli takav idolopoklonički govor, predstavljanje jednog čoveka, kult ličnosti. Izgradnja kulta ličnosti nije dovoljno uverljiva sintagma za ono što smo čuli. Ali nije reč o rečniku, nije reč o ChatGPT-ju, nije reč o ne znam kome, reč je o onome kako se odnosite prema svojim protivnicima koje ne poštujete, koje nazivate ljudskom bedom, a kako se odnosite prema onima koje promovišete - istakao je Vučić.

3. O Čupićevom lažnom zvanju profesora

Gašić je u predstavljanju Čupića upotrebio i izraz "univerzitetski profesor". Vučić je drugog dana osporio upotrebu profesorske titule.

- Pa vi ste falsifikovali i te priče o profesoru, pošto je reč o docentu, ne o profesoru docentu nego o docentu. Sve što govorite, govorite neistine. Zna gospodin Čupić o čemu ja pričam, a sad ću da vam kažem. Vi ne znate da je on samo docent, a lažno ga potpisujete kao profesor docent. Sve vreme to radite. I ćutao bih, nego samo zato što volite da iskrivljujete istinu svakoga dana moram da vas uputim - rekao je Vučić.

Obratio se direktno i Čupiću:

- Nije problem to što niste profesor, problem je u lažnom predstavljanju. Samo je to problem. Mogli ste da budete i neko sa srednjom školom, mogli ste da budete i neko sa osnovnom školom, problem je u tome što je predlagač, predstavni, ovlašćeni predstavnik predlagača lagao građane Srbije da ste profesor, a niste profesor. Dakle, samo je to važno. Važno je, jer sve vreme lažete o svojoj stručnosti, o svemu drugom, a da vas istina naročito ne interesuje. Samo je to važno. Inače, imate pravo da budete kandidat za predsednika Narodne skupštine i bez ikakve škole, a ne da ste završili doktorat, što jeste. Dakle, samo je pitanje čemu takve neistine?

Posle objašnjenja Milice Vasiljević Blagojević da ga kolege oslovljavaju sa "profesore" iz poštovanja:

- Što se ove glavne teme tiče, jer ste sada došli sa pauze svi sa zadatkom da odbranite lik i delo gospodina Čupića, naš narod kaže – nije majka Muju karala što se kockao, već što se vadio. Iz svega ovoga što smo zaključili iz vaše dve diskusije u popodnevnom delu sednice, zaključili smo – da, bio sam u pravu, lagali ste nas da je gospodin Čupić profesor, on je samo docent. Hvala vam na tome što ste to potvrdili. Niko ne zamera to što on nije profesor. Okej, malo ste nas lagali juče, da ulepšate priču, APP, ako prođe – prođe, i to je to. Nije prošlo, okej, proći će sutra, jer većina će da kaže da je prošlo. Kako ono rekoste danas, većina može sve da odluči. Imate većinu, možete da odlučite i da je profesor, i šta vas briga. Ali nije. Nikad nije dobio ni zvanje vanrednog profesora, ni naravno zvanje redovnog profesora - rekao je Vučić.

4. Podučavanje Sanje Fric

Sanja Fric se pozvala na član 100. Poslovnika i zatražila da Stojan Radenović prepusti predsedavanje potpredsedniku. Radenović je u tom trenutku vodio sednicu kao najstariji poslanik.

- Ali vas molim, kao Boga, kada čitate, ko Boga vas molim, to kada čitate, probajte da razumete šta čitate. Dva puta ste pročitali – predsednik Narodne skupštine. Gospodin Radenović nije predsednik Narodne skupštine. On je samo najstariji poslanik koji predsedava Narodnom skupštinom do izbora predsednika. To što ste pročitali odnosi se na predsednika i nema ko od potpredsednika da ostavi i da to vodi, jer nema ni jednog potpredsednika. Gospođo, naučite da čitate.

Vučić joj je očitao lekciju i drugi put, nakon što se javila za reč:

- Nije vam dao reč jer je meni uključen mikrofon. Drugačije ne bi mogao da mi bude uključen mikrofon. Moram da vas obavestim i sa druge strane ja sam ovlašćeni predlagač pa imam pravo prvenstva uvek u odnosu na vas. Razumite jedanput. Ali da vam kažem, vi ste čuli šta je uvažena gospođa rekla na početku svog izlaganja. I sve je, od prve do poslednje reči slagala. Rekla vam je u prvoj rečenici – ja ću za razliku od drugih da govorim o temi. A ja nisam znao da je tema televizija Informer. Eto takvi su vaši principi. Reč nije rekla o svom kandidatu. Reč nije rekla ni o čemu. Govorila je o televiziji Informer.

5. O rastu Srbije: "Za to se živi, za to Vlada radi"

- Što se tiče toga kako država ide, želim da vas obavestim, zvanični podaci, molim vas za jedan veliki aplauz, jer je ovo najvažnija vest, za ovo se živi, za ovo smo mi živeli i radili. U trećem kvartalu ove godine stopa rasta Republike Srbije je verovatno broj jedan u Evropi, 4%. Važno da ljudi znaju. Slobodno aplaudirajte, to je vaša zemlja. Vaša zemlja je tako uspešna - istakao je Vučić.

U nastavku istog izlaganja rekao je:

- Za to se živi, za to Vlada radi. Za to Vlada živi i za to Vlada radi. To je najvažnija stvar po kojoj merite nečiji uspeh i vi ćete naslanjajući se na taj uspeh imati visoku stopu rasta, dobro, niste vi ni u četvrtom kvartalu zaslužni za to, videćemo kako će to da bude u sledećem, trećem i četvrtom kvartalu 2027. godine, pa ćemo tada bez osmeha, bez bilo čega da to analiziramo na političkoj sceni Srbije.

Kasnije je govorio o ekonomiji i onome što je najvažnije za građane, o platama, penzijama investicijama:

- Mir, stabilnost i demokratija su od presudnog značaja za građane Srbije. Naravno, kada o tome govorim, da biste sve to imali, morate da imate ekonomski napredak, ekonomsku sigurnost i zato je važna vest da u trećem kvartalu imamo rekordnu stopu rasta na evropskom nivou od 4% i srećan sam što smo uspeli takve uslove da napravimo i što je važno za ljude, što će obezbediti lakšu isplatu i penzija i plata i omogućiti dalji rast investicija u infrastrukturne projekte i verujem da ćete bar nešto od toga želeti da iskoristite u narednoj godini.

6. Postavljanje Jove Bakića na mesto

Prvog dana, kada je Bakić prigovorio zbog Vučićevog izlaganja:

- Ja imam neograničeno vreme. Da vas naučim, kao ovlašćeni predlagač imam neograničeno vreme. Ne znate, ljudi, osnovne stvari. Imam pravo da dobijem reč u bilo kojem trenutku kao ovlašćeni predlagač.

Trećeg dana, posle Bakićeve opaske o "valjanju u brlogu":

- Ne brinite, gospodine Radenoviću, nisam histeričan i neću da kreštim uopšte, tako da se ne sekirate. Veoma sam srećan što ste pokazali svoje pravo lice. Vi ste brlog po sebi, gospodine Bakiću. Vi ne morate da se valjate u brlogu, vi ste brlog po sebi. Dovoljno je da sebe pogledate, da se čujete, jer ste brlog po sebi. To što ste histerično vikali ovde, zaurlavali, je slika i prilika vaše nemoći, svih vaših laži, svih besmislica koje ste iznosili.

O Informeru i REM-u

- Kažete: Informer – duhovna trovačnica koja nema mesta u zemlji. Šta ste vi? Šta ste vi? Tužilac? Sudija? Nema više istražnih sudija, da vas obavestim, to je davno prošlo vreme. To su još vaši menjali. To ste menjali još 2009. godine. Odakle vam pravo? Vi se ponašate kao vrhovni kriminalac u ovoj zemlji. Ko ste vi da određujete koja će televizija da radi, koja neće? Jeste to sad zapovedali ljudima u REM-u šta mora da se desi? To rade vrhunski kriminalci. Ko ste vi da to radite? Ko ste vi da to određujete? Ko ste vi da zapovedate ljudima da se tako ponašaju prema nekoj televiziji?

O novinarima

Pretite da ćete da gonite ljude koji su novinari i svi će da budu pred istražnim organima. Je l’ ste to postali tužilac u međuvremenu? Svi će da budu pred istražnim organima. Vi ćete da gonite novinare u ovoj zemlji zato što je neko pisao nešto što vam se ne dopada. Vi ste to ovde rekli, nije rekao Sveti Petar nego vi, i to ovde pred svima. Što će reći – nemoj da se neko usudio da je nešto napisao protiv vas u budućnosti. Pa, pisaćemo i govorićemo na svakom mestu. I sudiću ja vama, a ne vi meni, evo odmah da vam kažem. Sudiću ja vama u javnosti svakoga dana.

O Vračarskom klanu

Vučić je pred poslanicima govorio o vezama Vračarskog klana sa Studentskom listom. Na to pitanje se vratio i uveče, posle Bakićevog pominjanja Jovanjice i Konjuha.

- Ali, želim da vam saopštim nešto sada. Vi ste namerno izbegli da pomenete jedan klan. On je deo kavačkog klana koji vas je pomagao na ovim izborima. Reč je o Vračarskom klanu. To su ljudi koji reketiraju sada sve ljude u Srbiji. To su vaši, to je vaše lice i vaši aktivisti koji reketiraju sve ljude u Srbiji. Ali mi je čudno kako to da izbegavate da pominjete Vračarski klan. Kako to da vam nikad ne padne na pamet? Kakve su to tajne veze između Studentske liste i Vračarskog klana? - upitao je lider opozicije.

7. O Mirjani Nikolić koja je htela da mu oduzme vodu

Mirjana Nikolić rekla je da je u sali zabranjeno konzumiranje hrane i pića i da je upravo videla da se piće konzumira. Vučić je njenu primedbu shvatio kao zahtev da mu se uzme voda.

- Ja vam neću reći, ali sumnjam, ne – sumljam, već sumnjam da je gospođa pomenula uopšte Poslovnik i rekla bilo šta o Poslovniku. Ali nevezano za to, pošto govorite o konzumiranju pića i govorite o konzumiranju hrane i ne znam čega, izvinite, uvaženi gospodine Čupiću, grešan sam, nisam najboljeg zdravstvenog stanja, pa je važno da imam vodu, dobro mi je da imam vodu, ali je ona zamerila i tražila da mi uzmete i vodu. Jutros ste tražili da mi uzmete kiseonik, pa sad da uzmete i vodu. Nemojte da se ljutite, sumnjam da ćete u tome uspeti. - rekao je Vučić.

Kada se vratio na primedbu, pokazao je na predsedavajući sto:

- Vidite, ja imam vodu, ne pijem vinjak. Pijem samo vodu, za razliku od drugih. Pogledajte gornji sto na koji ste odredili da dovedete sve svoje, šest potpredsednika i predsednika, svi imaju vode i niste pokazali u njih. Smetala vam je samo moja voda. Uzmi mu kiseonik, uzmi mu vodu, uzmi mu sve što možeš, a vama može sve.

Potom se još jednom našalio:

- Evo, uzeo sam i drugu flašu, ako ste sumnjali sa naglaskom na "nj". Dakle, uzeo sam i drugu flašu vode.

Kasnije se obratio i samom Čupiću:

- Naime, uvaženi gospodine Čupiću, molim vas da me saslušate i meni ne smeta to što pijete vodu. Ja imam neki problem, očigledno, zdravstveni. Pet flaša sam popio i dalje mi se pije voda. Da li je šećer koji nikada nisam imao, ne znam ni sam šta je, tako da slobodno pijte vodu, meni ne smeta, što je kršenje Poslovnika. Nadam se da vam vaša koleginica neće zameriti.

8. Odgovor na provokacije Feđe Dimovića o Kosovu i Jasenovcu

Dimović je trećeg dana potpisivanje Briselskog sporazuma nazvao veleizdajom i pitao Vučića da li smatra da je u Jasenovcu počinjen genocid.

- A smešno vam, je li? Vama iz briselskog sindikata? Smešno vam je nešto? Vama, koji kažete, vama koji toliko ne znate ništa o Narodnoj skupštini, koji se lažno predstavljate da ste iz Beogradskog sindikata i da ste nekakav nacionalista, koji pojma nemate ni šta je Poslovnik, ni šta je Ustav. Ko juče govorite najgore gluposti ovde o pauzama i o tome kako se kome ne radi, a da ništa pročitali niste i nešto vam je smešno? I šta vam je smešno? Šta tačno? To što jedan čovek stoji uspravno pred vama i sme da vam kaže u lice koliko ništa ne znate i koliko ništa ne razumete i koliko ste neuki, je l’ to smešno?

- Vidite, rekao je da nisam smeo da kažem da je u Jasenovcu genocid. Ja sam to rekao sa govornice Ujedinjenih nacija. Rekao sam da je u Jasenovcu genocid. Moji preci su stradali nadomak Jasenovca. Sram vas bilo, meni ćete da držite lekcije. Moj otac nije video svog oca jer su ga ustaše ubile. Rođen ovde jer su mu majku proterali preko Drine, pa su je prebacili, rođen u školi između Svilajnca i Despotovca. Pa ćete meni da držite predavanja o patriotizmu? Vi ćete da mi pričate da je Briselski sporazum veleizdaja. Dobro je da ljudi u Evropi čuju o čemu vi pričate. Videćemo šta ćete da uradite sa Kosovom i Metohijom. Mnogo je važno da kažete, uzgred, Briselski sporazum je potpisao Ivica Dačić, ne ja. Ali, ni to nije problem. Evo, ja sam bio saglasan sa tim jer je to bilo najmanje loše u tako i toliko teškom trenutku. A sačekaćemo vas da vidimo šta ćete od Kosova da nam ostavite.

Na tu polemiku vratio se kasnije uveče:

- I još jedan detalj na koji želim da vam ukažem. Malopre ste požurili i pohitali da aplaudirate jednom poslaniku koji je napao Briselski sporazum. Lako je to uraditi. Samo je teško voditi ozbiljnu i odgovornu politiku koja treba da sačuva mir i živote naših ljudi na Kosovu i Metohiji.

9. "Kopi-pejst Aljbina Kurtija“

Vučić je poređenje izneo u raspravi o potpredsednicima Skupštine, kada je tražio da među njima budu i predstavnici opozicije i zasebnih manjinskih lista.

- Narodna skupština mora uvek da oslikava raspoloženje građana Srbije. I moralo je da bude 40% potpredsedničkih mesta. Dakle, da bude najmanje dva, vaša tri, naša dva, i jedan da pripadne predstavnicima manjina.

- Hvala vam što niste izabrali nijednog drugog potpredsednika iz bilo koje druge političke stranke, što niste prihvatili ideju da predstavnici manjina sede za ovim stolom, nego vi imate svoje. Znate ko koristi takav argument isti kao i vi, potpuno isti? Neće da izabere predstavnike Srpske liste, kojih je devet, 90% srpskog naroda glasa za Srpsku listu. On izabere onog jednog gde mu nakarika glasove. Isto to radi Aljbin Kurti. Potpuno isto. Vi ste kopi-pejst Aljbina Kurtija. Sve što radi Aljbin Kurti radite i vi, apsolutno isto. Ovo je uporednopravna analiza unutar jedne zemlje.

- Hvala vam još jednom na tome što ste postavili razliku između onih koji slede principe gospodina Kurtija i onih koji slede istinske demokratske principe. Mi ćemo nastaviti da se borimo za demokratiju, da se borimo za pravo glasa običnog i slobodnog naroda, ne tajkuna, koji će da predstavljaju vas i u Vladi, kao što vas predstavljaju i u Narodnoj skupštini, i očigledno je, biće i na svim drugim mestima. Mi ćemo biti glas naroda, borićemo se za ljude i, uprkos svim vašim upozorenjima, opomenama, kaznama, Srbija pobeđuje.

10. "Vi ste prava tajkunsko-parazitska lista"

- Ja ovde vidim, govorio sam o "tajkunsko-parazitskom sloju". Pošto ja znam da ćete vi tajkuna da izaberete i za predsednika Vlade. Nećete da izaberete ovde prisutnog Šoškića ili nekog drugog. On vam je mali tajkun. Vi ćete da izaberete jednog velikog tajkuna, baš kao što ste velikog tajkuna izabrali i za predsednika, kao što ćete ga izabrati i za predsednika Narodne skupštine. Dakle, to će biti prava, ne studentska, već "tajkunsko-parazitska lista".

- Tako da ćemo da imamo tajkunsku Skupštinu, tako da ćemo da imamo tajkunsku Vladu, prava levičarska. Sve suprotno od onoga što ste govorili. Sve isposnici i multimilioneri ili što bi gospodin Stanić rekao – miliondžije. Pravi naziv je te liste – tajkunsko-parazitska lista. Baš tajkunsko-parazitska lista. Sve tajkuni ili paraziti. Nema nikoga ko ne potpada pod ovu sintagmu tajkunsko-parazitska lista. Nema ga ni jedan.

- Vlada, to je vaš izbor. Mi ne ulazimo u vaše kancelarije u Vladi. To je vaša stvar. Koga god hoćete postavite. Tajkunska skupština, tajkunska vlada, šta god hoćete, samo je nešto drugo u pitanju – Narodna skupština je narodna i zato se zove narodna. U njoj ne sede samo tajkuni i paraziti ili loši momci, ubice i šta god već ste govorili. Svi ovde koji sede su predstavnici naroda, svako od vas, šta god ja mislio o vama, i svako od nas i samo vas molim da to poštujete.

Odgovor Bakiću, kada je pomenuo Sinišu Malog i Nenada Popovića:

- Ono što ste vi napravili, kad govorite o tajkunima, i o tome ću nekoliko reči, vi ste, ljudi, istinski tajkunsko-parazitski sloj. Vas 95% ljudi radi u državi. Niko vas dirao nije. Hranili smo vas i tetošili i čuvali kao malo vode na dlanu, lepo živeli i svi bogato živeli.

Posle Čupićevog upozorenja nastavio je:

- Govorili ste o nekim imenima. Za neke ste ljude u pravu. Siniša Mali nije nikakav tajkun, Siniša Mali je svoj novac zaradio do 2012. godine, a od 2012. godine je radio najodgovornije poslove, časno i pošteno, iako ja znam da ste dobili nalog da mu pronađete nešto zbog čega bi morao da bude uhapšen, jer to kod vas ide po nalogu, a ne po zakonu, ne po tome da li je to neko uradio ili ne. Zato su išle te laži od 24 stana u Bugarskoj i o mnogo drugih stvari.