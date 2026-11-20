STRATEZI NATO-a žele samo jedno – rat, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

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- Severnoatlantska alijansa se otvoreno priprema za oružani sukob sa našom zemljom, za koji rukovodstvo tog agresivnog bloka predviđa da će se dogoditi u roku od tri do pet godina. Uprkos izjavama generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da ne postoji neposredna pretnja od Rusije, pojavljuju se sve planovi Alijanse, sve više neprijateljski - izjavila je Zaharova na konferenciji za novinare.

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Napomenula je da koncept "teorije pobede", koji je u oktobru predstavio vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi Aleksus Grinkevič, predviđa udare na ciljeve duboko u Rusiji na dometu do nekoliko hiljada kilometara, i ne samo vojne.

- U okviru pripreme za praktičnu realizaciju ove 'teorije', Severnoatlantska alijansa podstiče saradnju između vojno-industrijskih kompanija u razvoju novog oružja dugog dometa. Izgleda da ovaj koncept ide daleko dalje od 'odbrambene prirode' NATO-a, o čemu zvaničnici NATO-a neprestano govore. Rekla bih da taj koncept izlazi daleko izvan okvira koji se ranije nazivao normalnošću, zdravim razumom, odgovornošću - istakla je ruska zvaničnica.

Prema njenim rečima, menja se vojni stav Alijanse, koji je ranije naglašavao potrebu da se protivnici zaustave na granicama zemalja članica, a ne da se udara van njene zone odgovornosti.

- Već smo govorili da je takozvana 'teorija pobede' potpuno ludilo NATO-a. Ona pokazuje da stratezi NATO-a žude samo za jednom stvari: ratom. Oni ne žele da urade ništa što bi moglo da ga spreči. Čak se ne plaše ni razornih posledica koje bi takvi avanturistički planovi mogli imati za kontinent. Izgleda da zaboravljaju da, kada govore u takvim kategorijama, trebalo bi da imaju u vidu faktor da njihove zemlje i naša zemlja poseduju nuklearno oružje - istakla je Zaharova.

Ona je još jednom ponovila da Rusija nema nikakvu nameru da napada zemlje članice NATO-a, već želi da živi u miru i harmoniji sa susedima.

- Zato smo više puta iznosili razne inicijative za smanjenje vojnih i političkih tenzija u Evropi i predlagali sporazum o međusobnim garancijama bezbednosti, predlagali smo to pismeno više puta u novijoj istoriji. Nadamo se da će sve ovo čuti oni koji se bave donošenjem odlukama i planiranjem strategije - zaključila je Zaharova.

(RT Balkan)

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