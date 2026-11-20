PRESEDNIK Francuske Emanuel Makron ugostio je danas bivšu potpredsednicu Sjedinjenih Američkih Država Kamalu Haris u Jelisejskoj palati u Parizu, saopšteno je iz kabineta francuskog predsednika.

Foto: Tanjug/Katy Kildee/Detroit News via AP, Pool

Kako je navedeno, sastanak je održan u privatnom svojstvu, kao kratak susret kurtoazne prirode, kojem je prisustvovao i suprug Kamale Haris, a kakve Makron povremeno organizuje na zahtev bivših državnih lidera, prenosi briselski portal Politiko.

Francuski mediji prethodno su objavili da bi Makron i Haris trebalo zajedno da večeraju, što je Jelisejska palata u početku potvrdila, ali je kasnije saopštila da će biti održan samo privatni sastanak.

Kako navodi briselski poprtal, do susreta je došlo nakon ubedljive pobede demokrata na izborima za Kongres u SAD i u trenutku sve izraženijih nesuglasica između Pariza i Vašingtona u vezi sa mirovnim pregovorima o ratu u Ukrajini.

Odnosi Makrona i aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa, koji je pobedio Haris na predsedničkim izborima 2024. godine, poslednjih godina prolazili su kroz različite faze, a dvojica lidera nedavno su razmenila oštre komentare povodom nereda u Francuskoj, dodaje portal.

Tramp i njegovi saveznici povezivali su nerede sa nekontrolisanom imigracijom, što je Makron ocenio kao "glupost".

Za razliku od odnosa sa Trampom, Makronovi odnosi sa Haris ocenjuju se kao znatno bolji.

Prema medijskim izveštajima, Haris ne isključuje mogućnost ponovne kandidature za predsednicu SAD na izborima 2028. godine.

Makron će, s druge strane, napustiti predsedničku funkciju u maju naredne godine, pošto mu Ustav Francuske ne dozvoljava treći uzastopni mandat.