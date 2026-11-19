Amerikanac Ben Šelton upisao je pobedu protiv Rafaela Hodara u poslednjem meču grupne faze Završnog mastersa u Torinu i tako sačuvao šanse za plasman među četiri najbolja tenisera.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Šelton je do trijumfa stigao u dva seta, rezultatom 7:6 (8), 7:5, čime je grupnu fazu završio sa učinkom od dve pobede i jednog poraza, uz set-količnik 4:3.

Sa druge strane, Hodar se od turnira oprostio bez pobede. Španski teniser, kojem je ovo bilo prvo učešće na Završnom mastersu, takmičenje je završio sa tri poraza i samo jednim osvojenim setom.

Meč je mogao da krene u drugačijem pravcu, pošto je Hodar u prvom setu imao dve prilike za brejk, a zatim i dve set-lopte u taj-brejku. Ipak, Šelton je uspeo da se izvuče iz nezgodne situacije i iskoristi drugu priliku za osvajanje seta.

Amerikanac je u nastavku brzo stekao prednost, napravivši brejk već u trećem gemu. Hodar je ipak odbio da se preda, pa je u osmom gemu, nakon što je propustio tri prilike, konačno uspeo da oduzme servis rivalu i vrati neizvesnost.

Međutim, Šelton je ponovo preuzeo kontrolu u završnici. U 11. gemu napravio je još jedan brejk, koji se ispostavio kao odlučujući za konačan ishod susreta.

Njegov plasman u polufinale sada zavisi i od duela Saše Zvereva i Artura Fisa, koji je na programu od 20.30. Šeltonu odgovara pobeda Nemca, ali i svaki njegov poraz koji ne bude maksimalan rezultatom 2:0 u setovima.