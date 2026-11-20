Danas su u Nionu izvučeni parovi četvrtfinala i baraža za popunu A, B i C divizija lige nacija.

AP Photo/Tony Gutierrez

Srbija je dobila svog rivala u doigravanju za opstanak u A ligi nacija, što možete da pročitate u našoj posebnoj vesti na linku OVDE, a posle žreba za baraž usledilo je izvlačenje parova za plasman na završni turnir.

Branilac trofeja Portigalija izvukla je Holandiju, ali mnogo više pažnje privukao je par u kome će se za mesto u polufinalu boriti aktuelni svetski i evropski šampion Španija u reprizi polufinala Mundijala protiv Francuske. Tada je "furija" na putu do "zlatnog globusa" nadigrala "galske petlove2 i dobila sa 2:0.

Preostala dva para čine Norveška - Engleska, koji su se takođe sastali na Mundijalu, u četvrtfinalu je Gordi albion slavio sa 2:1, odnosno Belgija - Nemačka koje su se poslednji put sastale u martu 2023. godine kada su "crveni đavoli" prekinuli niz od 16 utakmica bez pobede nad "manšaftom".

Parovi četvrtfinala Španija - Francuska

Norveška - Engleska

Holandija - Portugal

Belgija - Nemačka

Četvrfrinalni mečevi Lige nacija na programu su od 25. do 30. marta, dok se završni turnir igra od 9. do 13. juna. Domaćin Finala još nije poznat a za sada je samo Engleska izrazila interesovanje za organizaciju turnira. Svakako će domaćin biti neko od četiri polufinalista.