SNAŽNA OLUJA POGODILA NEMAČKU: Ima teško povređenih, hitne službe na terenu (VIDEO)

PRVA jesenja oluja koja je ove godine zahvatila Nemačku prouzrokovala je materijalnu štetu i povrede ljudi na zapadu i jugozapadu zemlje, a radovi na raščišćavanju i sanaciji štete nastavljaju se i danas.

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Vatrogasci i policija uklanjaju oborena stabla i granje, dok su stanovnici u pojedinim područjima privremeno ostali bez električne energije.

Dve osobe su teško povređene juče popodne kada je jak nalet vetra oborio konstrukciju u blizini pijace u gradu Naštetenu, zapadno od Frankfurta.

Jedna osoba je helikopterom prebačena u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju, saopštila je policija. U gradu Zeligenštatu, jugoistočno od Frankfurta, grana drveta pala je na biciklistu, kojeg su vatrogasci morali da oslobađaju.

Pešak koga je udario reklamni pano u gradu Lebahu zadobio je lakše povrede.

Železnički saobraćaj je takođe bio pogođen, a putnici su prijavili „ogromne varnice” kada je predmet udario u kontaktnu mrežu na glavnoj železničkoj stanici u Karlsrueu.

Voz za duge relacije, sa 280 putnika, morala je da vuče dizel-lokomotiva usled oštećenja kontaktne mreže u blizini grada Ahena, na zapadu zemlje. Oborena stabla takođe su blokirala pruge u blizini Nojsa i u Štutgartu.

Prema prognozi nemačke meteorološke službe, oluja „Ostin” kreće se ka Danskoj i Baltičkom moru, međutim, očekuje se da će tokom noći još jedna oluja zahvatiti delove Nemačke, što bi moglo doneti obilne padavine.

(Indeks.hr)

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