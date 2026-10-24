SNAŽNA OLUJA POGODILA NEMAČKU: Ima teško povređenih, hitne službe na terenu (VIDEO)
PRVA jesenja oluja koja je ove godine zahvatila Nemačku prouzrokovala je materijalnu štetu i povrede ljudi na zapadu i jugozapadu zemlje, a radovi na raščišćavanju i sanaciji štete nastavljaju se i danas.
Vatrogasci i policija uklanjaju oborena stabla i granje, dok su stanovnici u pojedinim područjima privremeno ostali bez električne energije.
Dve osobe su teško povređene juče popodne kada je jak nalet vetra oborio konstrukciju u blizini pijace u gradu Naštetenu, zapadno od Frankfurta.
Jedna osoba je helikopterom prebačena u bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju, saopštila je policija. U gradu Zeligenštatu, jugoistočno od Frankfurta, grana drveta pala je na biciklistu, kojeg su vatrogasci morali da oslobađaju.
Pešak koga je udario reklamni pano u gradu Lebahu zadobio je lakše povrede.
Železnički saobraćaj je takođe bio pogođen, a putnici su prijavili „ogromne varnice” kada je predmet udario u kontaktnu mrežu na glavnoj železničkoj stanici u Karlsrueu.
Voz za duge relacije, sa 280 putnika, morala je da vuče dizel-lokomotiva usled oštećenja kontaktne mreže u blizini grada Ahena, na zapadu zemlje. Oborena stabla takođe su blokirala pruge u blizini Nojsa i u Štutgartu.
Prema prognozi nemačke meteorološke službe, oluja „Ostin” kreće se ka Danskoj i Baltičkom moru, međutim, očekuje se da će tokom noći još jedna oluja zahvatiti delove Nemačke, što bi moglo doneti obilne padavine.
(Indeks.hr)
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