Svet

SLOVACI DANAS IZLAZE NA BIRALIŠTA: Počeli lokalni i regionalni izbori

T.J.

24. 10. 2026. u 11:23

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BIRAČKA mesta u Slovačkoj otvorena su u 7 časova za lokalne i regionalne izbore, a glasanje je predviđeno do 20 časova. Pravo glasa ima oko 4,41 milion građana, koji biraju predstavnike na lokalnom i regionalnom nivou.

СЛОВАЦИ ДАНАС ИЗЛАЗЕ НА БИРАЛИШТА: Почели локални и регионални избори

Foto: Uhlíř Patrik/ČTK/Profimedia

Glasanje se održava na 6.029 biračkih mesta u 2.926 opština, gradova i gradskih četvrti. Biraju se gradonačelnici, članovi opštinskih i gradskih veća, predsednici samoupravnih regiona i članovi regionalnih skupština.

Mandat izabranih predstavnika traje četiri godine, a pravo glasa imaju i strani državljani sa stalnim prebivalištem u Slovačkoj.

Važan pokazatelj raspoloženja glasača

Ovi izbori smatraju se važnim pokazateljem raspoloženja javnosti uoči narednih parlamentarnih izbora, koji moraju biti održani najkasnije do septembra 2027. godine.

Koalicija premijera Roberta Fica, koju čine tri stranke, mogla bi da se suoči sa gubitkom parlamentarne većine na narednim izborima, no ankete ipak ne pokazuju da bi liberalna i konzervativna opozicija u ovom trenutku mogle da obezbede većinu.

Slovačku očekuje izborni dan u kojem će građani odlučivati o rukovodstvu svih osam samoupravnih regiona, kao i o predstavnicima u gotovo 3.000 lokalnih samouprava. U Bratislavi i Košicama biraju se i predstavnici gradskih četvrti.

Rezultati tokom noći

Zvanične izlazne ankete i projekcije neće biti objavljivane. Delimični rezultati očekuju se tokom noći, kako budu prebrojavani glasovi.

Izbori će pokazati koliku podršku vladajuće stranke i opozicija trenutno imaju među građanima, ali konačan odgovor o odnosu snaga na nacionalnom nivou daće tek naredni parlamentarni izbori.

(Tanjug)

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