Svet

ITALIJANSKA POLICIJA NA NOGAMA: Više od 150 pretresa u Milanu i još 20 gradova (VIDEO)

Танјуг

24. 10. 2026. u 11:26

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ITALIJANSKA policija izvršila je više od 150 pretresa u Milanu, Monci i još 20 gradova, uglavnom u Lombardiji, u okviru istrage pokrenute nakon nereda prošlog vikenda, prenela je Ansa.

ИТАЛИЈАНСКА ПОЛИЦИЈА НА НОГАМА: Више од 150 претреса у Милану и још 20 градова (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/Forbes Breaking News

Širom Italije za danas su planirane desetine demonstracija.

Italijanska vlada usvojila je u sredu dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu.

Mere predviđaju preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.

Prema novim pravilima, za maloletnike koji su navršili 14 godina uvodi se pretpostavka uračunljivosti, odnosno smatraće se da su sposobni da razumeju značaj svojih postupaka i upravljaju njima, osim ako se ne dokaže suprotno.

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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