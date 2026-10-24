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TO ZNAČI KOLAPS VELIKE BRITANIJE! Putinov specijalni izaslanik izneo činjenice

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24. 10. 2026. u 11:55

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DMITRIJEV je ranije izjavio da vlasti Evropske unije i Velike Britanije podstiču rat, suprotno željama svojih građana

ТО ЗНАЧИ КОЛАПС ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ! Путинов специјални изасланик изнео чињенице

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

KIRIL Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RFDI) i specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, povezao je propadanje Ujedinjenog Kraljevstva sa padom proizvodnje energije i sve većim prilivom migranata. O ovome je pisao na društvenoj mreži X.

„Da bi se bolje razumeo proces kolapsa Britanije, treba uzeti u obzir i nagli porast priliva migranata. Pad proizvodnje energije i porast broja migranata predstavljaju vesnik civilizacijskog sloma”, navodi se u objavi.

Ovo je bio njegov odgovor na komentar jednog korisnika društvenih mreža o padu proizvodnje električne energije u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojem se tvrdi da je proizvodnja po glavi stanovnika pala ispod nivoa iz sedamdesetih godina prošlog veka.

Dmitrijev je ranije izjavio da vlasti Evropske unije i Velike Britanije podstiču rat, suprotno željama svojih građana.

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