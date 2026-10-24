PONOVO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Poznato gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je danas pogranično područje kineskih regiona Tibeta i Ćinghaja, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.
Najmanje 16 osoba je poginulo, a 65 je povređeno u zemljotresu jačine 7,0 stepeni koji je u četvrtak uveče pogodio okrug Nagču na severu Tibeta, saopštile su lokalne vlasti.
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