VEČERNjI saobraćajni špic u Orjolu 23. oktobra poklopio se sa raketnim napadom.

MOD Rusije

Guverner Andrej Kličkov saopštio je da je oštećen jedan objekat u gradskoj četvrti Sovjetski. Na licu mesta nalaze se hitne službe, a prvi podaci govore da su poginule tri osobe.

Guverner Andrej Kličkov je na svom kanalu na platformi „MAX“ izvestio o posledicama večernjeg napada.

„Još jedan raketni napad neprijatelja na civilni objekat. Ovog puta oštećeno je postrojenje u Sovjetskom okrugu grada Orjola“, napisao je regionalni guverner.

Kličkov je ukazao na vreme kada se incident dogodio. Prema njegovim rečima, napad se odigrao u vreme najvećih gužvi, kada su se stanovnici vraćali s posla svojim porodicama.

Službe za hitne intervencije stigle su na lice mesta. Stručne ekipe preduzimaju mere kako bi pružile pomoć eventualnim žrtvama i sanirale posledice napada.

U Orlovskoj oblasti je u 17.10 časova proglašena opasnost od raketnog napada.

U petak, 23. oktobra, guverner Andrej Kličkov upozorio je stanovnike regiona na opasnost od raketnog napada. Poruka se pojavila na njegovom kanalu na platformi „MAX“ u 17.10 časova po moskovskom vremenu.

Stanovnici su pozvani da odmah potraže sklonište na bezbednim mestima. Onima koji su bili kod kuće savetovano je da pređu u prostorije bez prozora i sa čvrstim zidovima, kao što su hodnici, kupatila ili ostave.

Od ljudi koji su se zatekli na ulici zatraženo je da uđu u najbližu zgradu ili potraže drugo odgovarajuće sklonište.

Kasnije, u 18.12 časova, Kličkov je objavio da je opasnost od raketnog napada prošla. Četrnaest minuta kasnije, guverner je izneo informaciju o oštećenju postrojenja u Sovjetskom okrugu.

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