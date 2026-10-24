EU IZABRALA MOGUĆEG PREGOVARAČA SA PUTINOM: Evo ko bi mogao da sedne za sto s ruskim predsednikom
FINSKI predsednik, Aleksandar Stub smatra se najverovatnijim kandidatom za predstavnika Evrope u mogućem dijalogu sa Rusijom, prema pisanju lista "Berliner Cajtung".
- Finski predsednik Aleksandar Stub se smatra perspektivnim kandidatom. Stub ima ključnu prednost u odnosu na mnoge evropske lidere: jaku ličnu vezu sa Donaldom Trampom. Ova veza bi mogla pomoći u usklađivanju evropskih bezbednosnih interesa sa Vašingtonom i smanjenju nesporazuma između Trampa, Zelenskog i evropskih saveznika - navodi se u publikaciji.
Autori naglašavaju da finski lider spaja još dve osobine koje su, po njihovom mišljenju, izuzetno važne u pregovorima sa Moskvom o pitanjima ukrajinskog rešenja: direktno iskustvo interakcije sa Rusijom i kontakte sa kijevskim režimom.
"Telegraf" je juče objavio da Evropa razmatra pet kandidata za posredovanje sa Rusijom u vezi sa ukrajinskim rešenjem. Među potencijalnim pregovaračima, pored Stuba, su italijanska premijerka, Đorđa Meloni, češki predsednik, Petr Pavel, danska premijerka, Mete Frederiksen, i norveški premijer, Jonas Gar Stere.
Ruski predsednik, Vladimir Putin, imenovao je bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za svog preferiranog pregovarača. Istovremeno je naglasio da bi Evropljani trebalo da izaberu lidera kome veruju i koji nije davao oštre izjave protiv Moskve.
(Ria novosti)
BONUS VIDEO: PRVI SNIMAK PREGOVORA: Dve strane na beloruskoj teritoriji za okruglim stolom
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