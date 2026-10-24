Svet

EU IZABRALA MOGUĆEG PREGOVARAČA SA PUTINOM: Evo ko bi mogao da sedne za sto s ruskim predsednikom

T.J.

24. 10. 2026. u 10:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FINSKI predsednik, Aleksandar Stub smatra se najverovatnijim kandidatom za predstavnika Evrope u mogućem dijalogu sa Rusijom, prema pisanju lista "Berliner Cajtung".

ЕУ ИЗАБРАЛА МОГУЋЕГ ПРЕГОВАРАЧА СА ПУТИНОМ: Ево ко би могао да седне за сто с руским председником

Foto: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

- Finski predsednik Aleksandar Stub se smatra perspektivnim kandidatom. Stub ima ključnu prednost u odnosu na mnoge evropske lidere: jaku ličnu vezu sa Donaldom Trampom. Ova veza bi mogla pomoći u usklađivanju evropskih bezbednosnih interesa sa Vašingtonom i smanjenju nesporazuma između Trampa, Zelenskog i evropskih saveznika - navodi se u publikaciji.

Autori naglašavaju da finski lider spaja još dve osobine koje su, po njihovom mišljenju, izuzetno važne u pregovorima sa Moskvom o pitanjima ukrajinskog rešenja: direktno iskustvo interakcije sa Rusijom i kontakte sa kijevskim režimom.

"Telegraf" je juče objavio da Evropa razmatra pet kandidata za posredovanje sa Rusijom u vezi sa ukrajinskim rešenjem. Među potencijalnim pregovaračima, pored Stuba, su italijanska premijerka, Đorđa Meloni, češki predsednik, Petr Pavel, danska premijerka, Mete Frederiksen, i norveški premijer, Jonas Gar Stere.

Ruski predsednik, Vladimir Putin, imenovao je bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za svog preferiranog pregovarača. Istovremeno je naglasio da bi Evropljani trebalo da izaberu lidera kome veruju i koji nije davao oštre izjave protiv Moskve.

(Ria novosti)

BONUS VIDEO: PRVI SNIMAK PREGOVORA: Dve strane na beloruskoj teritoriji za okruglim stolom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa