JEDNI BROJE MILIJARDE, DRUGI GROBOVE! Mask osuo paljbu po ukrajinskim elitama zbog sudbine običnih građana
AMERIČKI preduzetnik i milijarder Ilon Mask izjavio je danas da su se ukrajinske elite obogatile, zahvaljujući stotinama milijardi dolara koje se slivaju u zemlju, dok se deca običnih građana regrutuju i šalju u borbu.
- U stvarnosti, postoji ogromna razlika u interesima elita i naroda u Ukrajini. Prvi su se enormno obogatili zahvaljujući stotinama milijardi dolara koji se ulivaju u Ukrajinu, dok se deca drugih regrutuju u vojsku da ginu u rovovima - napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.
Takođe smatra da se deo novca američkih poreskih obveznika preko Ukrajine vraća u SAD kroz šeme pranja novca i koristi za finansiranje političkih kampanja.
- Zato se neki političari, kao što vidite, više brinu o Ukrajini nego o sopstvenoj zemlji - naveo je Mask.
(Tanjug)
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