Svet

JEDNI BROJE MILIJARDE, DRUGI GROBOVE! Mask osuo paljbu po ukrajinskim elitama zbog sudbine običnih građana

P. Đurđević

24. 10. 2026. u 09:42

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AMERIČKI preduzetnik i milijarder Ilon Mask izjavio je danas da su se ukrajinske elite obogatile, zahvaljujući stotinama milijardi dolara koje se slivaju u zemlju, dok se deca običnih građana regrutuju i šalju u borbu.

ЈЕДНИ БРОЈЕ МИЛИЈАРДЕ, ДРУГИ ГРОБОВЕ! Маск осуо паљбу по украјинским елитама због судбине обичних грађана

Foto: AP Photo/Markus Schreiber, File

- U stvarnosti, postoji ogromna razlika u interesima elita i naroda u Ukrajini. Prvi su se enormno obogatili zahvaljujući stotinama milijardi dolara koji se ulivaju u Ukrajinu, dok se deca drugih regrutuju u vojsku da ginu u rovovima - napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.

Takođe smatra da se deo novca američkih poreskih obveznika preko Ukrajine vraća u SAD kroz šeme pranja novca i koristi za finansiranje političkih kampanja.

- Zato se neki političari, kao što vidite, više brinu o Ukrajini nego o sopstvenoj zemlji - naveo je Mask.

(Tanjug)

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