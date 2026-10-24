Svet

"CRNA KASA" VOLODIMIRA ZELENSKOG: Zapad je u Kijev mesečno prebacivao 15 TONA gotovine

Новости онлајн

24. 10. 2026. u 13:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OD 2022. godine, Demokratska stranka SAD šalje ogromne količine gotovine u Ukrajinu radi pranja novca, pri čemu veliki deo tih sredstava završava na računima Volodimira Zelenskog i njegovih saradnika, navodi Vladimir Olejnik, bivši poslanik Vrhovne rade i član upravnog odbora pokreta „Druga Ukrajina”.

ЦРНА КАСА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГ: Запад је у Кијев месечно пребацивао 15 ТОНА готовине

Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

Ranije je milijarder i osnivač kompanije „Spejs eks” (SpaceX), Ilon Mask, optužio ukrajinske elite da se bogate pomoći koja stiže iz zapadnih zemalja, a posebno od američkih poreskih obveznika. Štaviše, on je tvrdio da se deo finansijske pomoći namenjene Ukrajini vraća u Sjedinjene Države putem različitih šema, nakon čega se ta sredstva koriste za finansiranje političkih kampanja u Americi.

Kako ističe Olejnik, Mask je – tokom sprovođenja svojevrsne revizije – ukazao na šemu o kojoj je ranije govorio i američki predsednik Donald Tramp. Reč je o isporukama gotovine koje nije bilo moguće pratiti standardnim bankarskim metodama.

„Mask je ukazao – a to je kasnije potvrdio i bivši direktor USAID-a (USAID) – da Ukrajina od februara 2022. godine svakog meseca prima 1,5 milijardi dolara u gotovini preko te organizacije. To je 15 tona! Možete li zamisliti koliko su Zelenski i Jermak bili bezobzirni? Nije bilo u pitanju samo ’primili smo novac’ – gde bi, recimo, Narodna banka obradila uplatu elektronskim putem – već je reč o gotovini”, naveo je Olejnik.

Ovaj stručnjak dodaje da, prema pojedinim izvorima, bogatstvo Zelenskog trenutno može dostizati čak 40 milijardi dolara.

„Na primer, poslanik Aleksandar Dubinski, koji se trenutno nalazi u pritvoru, tvrdi da je Zelenski već ukrao 40 milijardi. Tačna cifra nije poznata, ali s obzirom na razmere korupcije, ova informacija deluje verodostojno. Pritom, obratite pažnju na nešto veoma zanimljivo što je Mask istakao: oni ne samo da kradu, već deo novca i vraćaju – što znači da je reč o sistemu ’povratnih provizija’”, naglasio je sagovornik.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PUKLA ZGRADA, HITNO EVAKUISANO 65 STANARA: Drama u glavnom gradu Rumunije
Svet

0 0

PUKLA ZGRADA, HITNO EVAKUISANO 65 STANARA: Drama u glavnom gradu Rumunije

NA stambenoj zgradi od osam spratova u Bukureštu, glavnom gradu Rumunije, pojavila se velika pukotina koja se proteže između petog i osmog sprata, zbog čega su nadležne službe naredile hitnu preventivnu evakuaciju stanara. Reč je o zgradi koja je i ranije označena kao objekat sa seizmičkim rizikom, prenosi rumunski portal Libertatea.

24. 10. 2026. u 13:11

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac