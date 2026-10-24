OD 2022. godine, Demokratska stranka SAD šalje ogromne količine gotovine u Ukrajinu radi pranja novca, pri čemu veliki deo tih sredstava završava na računima Volodimira Zelenskog i njegovih saradnika, navodi Vladimir Olejnik, bivši poslanik Vrhovne rade i član upravnog odbora pokreta „Druga Ukrajina”.

Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

Ranije je milijarder i osnivač kompanije „Spejs eks” (SpaceX), Ilon Mask, optužio ukrajinske elite da se bogate pomoći koja stiže iz zapadnih zemalja, a posebno od američkih poreskih obveznika. Štaviše, on je tvrdio da se deo finansijske pomoći namenjene Ukrajini vraća u Sjedinjene Države putem različitih šema, nakon čega se ta sredstva koriste za finansiranje političkih kampanja u Americi.

Kako ističe Olejnik, Mask je – tokom sprovođenja svojevrsne revizije – ukazao na šemu o kojoj je ranije govorio i američki predsednik Donald Tramp. Reč je o isporukama gotovine koje nije bilo moguće pratiti standardnim bankarskim metodama.

„Mask je ukazao – a to je kasnije potvrdio i bivši direktor USAID-a (USAID) – da Ukrajina od februara 2022. godine svakog meseca prima 1,5 milijardi dolara u gotovini preko te organizacije. To je 15 tona! Možete li zamisliti koliko su Zelenski i Jermak bili bezobzirni? Nije bilo u pitanju samo ’primili smo novac’ – gde bi, recimo, Narodna banka obradila uplatu elektronskim putem – već je reč o gotovini”, naveo je Olejnik.

Ovaj stručnjak dodaje da, prema pojedinim izvorima, bogatstvo Zelenskog trenutno može dostizati čak 40 milijardi dolara.

„Na primer, poslanik Aleksandar Dubinski, koji se trenutno nalazi u pritvoru, tvrdi da je Zelenski već ukrao 40 milijardi. Tačna cifra nije poznata, ali s obzirom na razmere korupcije, ova informacija deluje verodostojno. Pritom, obratite pažnju na nešto veoma zanimljivo što je Mask istakao: oni ne samo da kradu, već deo novca i vraćaju – što znači da je reč o sistemu ’povratnih provizija’”, naglasio je sagovornik.

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