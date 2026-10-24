Ekonomija

KONAČNO JE POZNAT DATUM! Brzi voz iz Beograda kreće za Budimpeštu i Beč 13. decembra: Evo koliko će koštati karte

P. Đurđević

24. 10. 2026. u 13:11

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BRZI voz od Beograda do Budimpešte i Beča biće pušten u saobraćaj od 13. decembra.

КОНАЧНО ЈЕ ПОЗНАТ ДАТУМ! Брзи воз из Београда креће за Будимпешту и Беч 13. децембра: Ево колико ће коштати карте

Foto: Nikola Skenderija

- Sad mogu da potvrdim da će početi 13. decembra što se i poklapa sa novim redom vožnje koji će važiti za sledeću godine. Što se tiče kompanije "Srbije voz", mi smo odavno spremni za taj trenutak, kolege iz Mađarske su insistirale da se obavi dodatno testiranje na njihovoj deonici pruge - kazao je Ljubiša Pejičić, v.d. direktor "Srbija voz" za TV Prva.

Ljubiša Pejičić je napomenuo da postoje razlike između naše i mađarske pruge.

- Postoji razlika između naše i mađarske pruge. Naša pruga je denivelisana, ni u jednom trenutku se ne susreće sa drumskim saobraćajem, dok u Mađarskoj postoji preko 90 pružnih prelaza. Tako da su oni želeli da taj sistem još jednom testiraju i sada su testiranja gotova, pokazali su dobre rezultate i na radost svih nas od 13. decembra idemo za Budimpeštu - naglasio je Pejičić.

Pejičić je rekao da karte za voz još uvek nisu u prodaji, ali da očekuje da će i to vrlo brzo da se desi.

Cena karata

- Cena se formira u dogovoru sa mađarskom železnicom, kada je u pitanju i  Beč tu učestvuje i austrijska železnica. Videli smo da se u javnosti pojavila informacija za 43 evra do Beča, ovde će cena biti oko 35 evra do Budimpešte, još uvek je u to fazi dogovaranja, postojaće i jedan promo period - rekao je Pejičić.

Red vožnje

Pejičić je otkrio da će biti osam polazaka, dok je dva polaska za Beč i ostalih šest za Budimpeštu.

- Naših pet vozova "Srbija voz" i kineski SRC vozovi do Budimpešte, a kolege iz Mađarske će voziti do Beča. Nema prelaska u druge vozove, mađarske garniture voze iz Beograda do Beča - objasnio je Pejičić.

Carinska kontrola

- Carinska kontrola će se obavljati u stanici Beograd-Centar, za prvi i poslednji polazak, dok će ostali polasci biti na stanici Kelebija. Dakle, sve što se radi sa mađarske strane biće u stanici Kelebija. Zajednička kontrola - srpska i mađarska policija. Očekujemo veliki broj putnika, putovanje će trajati oko tri sata, u zavisnosti od problema oko granice, a sve ukupno do Beča će biti oko šest časova. Naša deonica je brža, mi idemo 200 na sat, a oni 160. 2022. godina je prekretnica železnice u Srbiji. Te godine dobili smo brzu prugu, jedina smo zemlja u regionu koja ima prugu od 200 km na čas - naveo je.

Broj putnika

- U ovoj godini imamo za prvih 9 meseci, milion putnika više nego u prethodnoj godini u istom periodu. To pokazuje da se železnica vraća na velika vrata u Srbiju. Sledeće godine očekujemo EKSPO, naša delegacija je bila u NR Kini. Uverili smo se u kvalitet vozova i očekujemo do kraja godine 5 novih garnitura, u sledećoj godini još 4, tako da ćemo imati 9 novih vozova koje ćemo koristiti i posle Ekspa u sistemu "BG voza" - zaključio je Pejičić.

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