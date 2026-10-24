Zvezda među top 10 klubova na svetu!
Crvena zvezda zauzela je deseto mesto na svetu prema istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), koje se bavi razvojem fudbalera u klubovima iz 49 najjačih fudbalskih liga.
Kako je saopštio beogradski klub, Zvezda je ostvarila indeks od 74,1, čime se našla među deset najuspešnijih klubova na svetu u ovoj oblasti.
- Time je Zvezda potvrdila mesto među vodećim svetskim klubovima i još jednom istakla kvalitet i kontinuitet rada Omladinske škole - navodi se na zvaničnom sajtu crveno-belih.
Prvo mesto na listi zauzela je portugalska Benfika sa indeksom 101,3. Drugi je argentinski River Plejt sa 97,6, dok je treća Boka juniors sa 96,7.
Među deset najbolje rangiranih klubova našli su se i Ajaks, Barselona, Sporting i Real Madrid.
Ovakav plasman predstavlja priznanje za rad Zvezdine Omladinske škole, koja godinama razvija mlade fudbalere i priprema ih za profesionalni fudbal.
Ostvareni rezultat dodatno potvrđuje poziciju Crvene zvezde na međunarodnoj fudbalskoj sceni kada je reč o razvoju mladih igrača.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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