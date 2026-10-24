TRAMP SE PREDOMISLIO: Razmatrao uvođenje carina Rusiji i Ukrajini, ali brzo odustao od te ideje

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi uvođenje carina Rusiji i Ukrajini verovatno bilo neefikasno u zaustavljanju rata, nekoliko dana nakon što je njegova administracija postigla sporazum o uvozu ruskog dizela u SAD.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Govoreći na predizbornom skupu u Fort Majersu na Floridi, Tramp je rekao da su carine pomogle u okončanju osam ratova, a zatim razmatrao mogućnost da uvede carine od 200 odsto objema stranama u sukobu u Ukrajini, preneo je američki portal AOL.

- Verovatno bi to trebalo odmah da uradimo sa Ukrajinom i Rusijom. Nikada nisam razmišljao o tome - rekao je Tramp, ali je potom zaključio da takva mera ne bi funkcionisala, jer SAD ne kupuju dovoljno od obe zemlje.

Njegove izjave poklopile su se sa isplovljavanjem prvog tankera sa ruskim dizelom namenjenim američkim kupcima u okviru novog sporazuma o uvozu, piše pomenuti portal.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je tanker krenuo ka kupcima, dok je pomorska obaveštajna kompanija Kpler navela da je brod prijavio Njujork kao odredište, gde bi trebalo da stigne 7. novembra.

Prema navodima ruske novinske agencije Interfaks, zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak rekao je da će prva pošiljka iznositi 40.000 tona dizela, odnosno oko 300.000 barela.

To je približno sedam odsto od oko četiri miliona barela dizela koje američka privreda potroši dnevno.

Sporazum je izazvao kritike u SAD, kako među republikancima, tako i među demokratama, dok je Ukrajina pozivala druge zemlje da pooštre sankcije Moskvi i ograniče prihode kojima finansira rat. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nazvao je sporazum "slabom odlukom jakih partnera".

Sporazum je usledio nekoliko nedelja nakon što je Tramp potpisao paket sankcija kojim su bile predviđene carine do 100 odsto za pet najvećih uvoznika ruske nafte ili prirodnog gasa, ali je kasnije odložio primenu tih mera.

Stručnjaci za energetsku politiku ocenjuju da sporazum o uvozu ruskog dizela verovatno neće značajnije uticati na visoke cene goriva u SAD.

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