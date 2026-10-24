Ostoja Mijailovć otrkio koliko je DŽabari Parker koštao Partizan!

Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.

FOTO: N. Skenderija

Parker je u Beograd stigao sa velikim očekivanjima, ali na terenu nije uspeo da pokaže kvalitet zbog kojeg je doveden. Tokom prethodne sezone izgubio je mesto u ekipi, nakon čega je privremeno prosleđen na pozajmicu u Huventud. Po povratku u Partizan situacija se nije promenila, pa je novi trener Đoan Penjaroja odlučio da Amerikanac trenira odvojeno od ostatka tima.

Najveća prepreka za konačan rastanak bile su finansijske obaveze koje je klub imao prema igraču. Parker je potpisao jedan od najskupljih ugovora u istoriji Partizana, zbog čega je uprava morala pažljivo da pregovara kako bi pronašla rešenje koje bi što manje opteretilo klupsku kasu.

Mijailović je u razgovoru za Mocart Sport objasnio da je dogovor konačno postignut, čime je završena jedna od najkomplikovanijih situacija sa kojima se klub suočavao.

- Postigli smo dogovor o raskidu saradnje i time rešili veoma zahtevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rešenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe - poručio je predsednik crno-belih.

Najviše pažnje privukle su brojke koje je Mijailović izneo kada je govorio o ukupnim troškovima angažovanja američkog košarkaša.

Prema njegovim rečima, Partizan je za prvu sezonu isplatio kompletnu ugovorenu sumu, dok je za drugu godinu dogovoren znatno povoljniji završetak saradnje.

- Za prošlu sezonu ugovor mu je isplaćen u celosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara. Za ovu sezonu dogovorili smo isplatu približno 50 odsto ugovora. Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dve ugovorne godine. To je ogroman trošak za klub i važno je da javnost zna tačne razmere te obaveze, ali i da smo dogovorom ostvarili značajnu uštedu u odnosu na punu vrednost ugovora - istakao je Mijailović.

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Osim finansijskog aspekta, Parkerov status stvarao je i dodatne probleme u pogledu sastavljanja ekipe. Dok je Amerikanac bio registrovan kao igrač Partizana, klub nije mogao da iskoristi njegovo mesto za registraciju novog košarkaša.

Zbog toga je raskid ugovora bio važan korak i u nastavku prelaznog roka, jer je tek nakon rešavanja tog pitanja Partizan dobio mogućnost da oslobodi licencu i registruje novo pojačanje.