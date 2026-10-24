Košarka

Ostoja Mijailovć otrkio koliko je DŽabari Parker koštao Partizan!

В.М.

24. 10. 2026. u 13:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.

Остоја Мијаиловћ отркио колико је Џабари Паркер коштао Партизан!

FOTO: N. Skenderija

Parker je u Beograd stigao sa velikim očekivanjima, ali na terenu nije uspeo da pokaže kvalitet zbog kojeg je doveden. Tokom prethodne sezone izgubio je mesto u ekipi, nakon čega je privremeno prosleđen na pozajmicu u Huventud. Po povratku u Partizan situacija se nije promenila, pa je novi trener Đoan Penjaroja odlučio da Amerikanac trenira odvojeno od ostatka tima.

Najveća prepreka za konačan rastanak bile su finansijske obaveze koje je klub imao prema igraču. Parker je potpisao jedan od najskupljih ugovora u istoriji Partizana, zbog čega je uprava morala pažljivo da pregovara kako bi pronašla rešenje koje bi što manje opteretilo klupsku kasu.

Mijailović je u razgovoru za Mocart Sport objasnio da je dogovor konačno postignut, čime je završena jedna od najkomplikovanijih situacija sa kojima se klub suočavao.

- Postigli smo dogovor o raskidu saradnje i time rešili veoma zahtevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rešenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe - poručio je predsednik crno-belih.

Najviše pažnje privukle su brojke koje je Mijailović izneo kada je govorio o ukupnim troškovima angažovanja američkog košarkaša.

Prema njegovim rečima, Partizan je za prvu sezonu isplatio kompletnu ugovorenu sumu, dok je za drugu godinu dogovoren znatno povoljniji završetak saradnje.

- Za prošlu sezonu ugovor mu je isplaćen u celosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara. Za ovu sezonu dogovorili smo isplatu približno 50 odsto ugovora. Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dve ugovorne godine. To je ogroman trošak za klub i važno je da javnost zna tačne razmere te obaveze, ali i da smo dogovorom ostvarili značajnu uštedu u odnosu na punu vrednost ugovora - istakao je Mijailović.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Osim finansijskog aspekta, Parkerov status stvarao je i dodatne probleme u pogledu sastavljanja ekipe. Dok je Amerikanac bio registrovan kao igrač Partizana, klub nije mogao da iskoristi njegovo mesto za registraciju novog košarkaša.

Zbog toga je raskid ugovora bio važan korak i u nastavku prelaznog roka, jer je tek nakon rešavanja tog pitanja Partizan dobio mogućnost da oslobodi licencu i registruje novo pojačanje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI
Svet

0 0

Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI

NA DNU okeana, u olupinama brodova potopljenih tokom Drugog svetskog rata, naučnici su otkrili nešto neočekivano. Gorivo koje decenijama polako curi iz zarđalih rezervoara postalo je dom zajednicama bakterija koje se hrane upravo tim otrovnim materijama. Ovo otkriće otvara mogućnost razvoja novih metoda za čišćenje istorijskog zagađenja koje preti morskim ekosistemima, piše Sajens Alert.

24. 10. 2026. u 10:56

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Zvezda među top 10 klubova na svetu!
Fudbal

0 0

Zvezda među top 10 klubova na svetu!

Crvena zvezda zauzela je deseto mesto na svetu prema istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), koje se bavi razvojem fudbalera u klubovima iz 49 najjačih fudbalskih liga.

24. 10. 2026. u 12:58

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres