TRAMP SPREMA PUTINU JOŠ JEDAN POKLON? Kijev u panici da im prvi čovek SAD u potpunosti ne okrene leđa

AMERIČKI predsednik Donald Tramp možda razmatra dodatno ublažavanje sankcija Rusiji nakon nedavnog sporazuma o dizelu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavilo je za Kyiv Independent nekoliko ukrajinskih i američkih zvaničnika upoznatih sa ovim pitanjem.

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Potencijalni potez bio bi u skladu sa pristupom prema kojem Trampova administracija nudi Rusiji ekonomske pogodnosti u nadi da će ubediti Moskvu da okonča rat protiv Ukrajine, naveli su jedan zvaničnik američke vlade i jedan zvaničnik Senata.

Trampov sporazum o dizelu sa Putinom izazvao je kritike i demokrata i republikanaca u Vašingtonu i dodatno zategao odnose sa Kijevom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nazvao je sporazum "slabim potezom", upozoravajući da bi mogao da otvori put daljem ublažavanju sankcija.

Ukrajinski zvaničnici sada strahuju da bi američka administracija mogla da razmotri sporazum koji bi uključivao rusku industriju đubriva, izjavile su dve osobe upoznate sa ovim pitanjem.

Sjedinjene Američke Države nisu direktno sankcionisale rusku industriju đubriva niti zabranile uvoz ruskih đubriva. Međutim, eventualni sporazum mogao bi da omogući ublažavanje sankcija brodovima, kompanijama, bankama i pojedincima povezanim sa tom industrijom, naveo je jedan visoki ukrajinski zvaničnik.

Rusija već dugo nastoji da izdejstvuje ublažavanje ograničenja koja utiču na njen poljoprivredni izvoz, tvrdeći da prepreke u bankarskom sektoru, osiguranju i pomorskom transportu ograničavaju njen pristup tržištima.

Moskva je ovo pitanje više puta pokretala tokom pregovora o Crnomorskoj inicijativi za žito 2022. godine, ali su zapadne vlade insistirale na tome da ruski izvoz hrane i đubriva nije direktno obuhvaćen sankcijama.

- Priča o đubrivima je prilično stara i Rusi su pokušavali da je proguraju još odavno - izjavio je za The Kyiv Independent jedan zvaničnik ukrajinske obaveštajne službe.

- Rusi su u kontaktima sa Amerikancima i Evropljanima uvek lobirali za ublažavanje ograničenja na đubriva - dodao je zvaničnik.

- Zapravo su napustili Crnomorsku inicijativu za žito zato što nije bilo napretka po pitanju đubriva..

Rusija se povukla iz Crnomorske inicijative za žito u julu 2023. godine, navodeći da nije ostvaren dovoljan napredak u ispunjavanju njenih zahteva.

Ukrajinski zvaničnici sada strahuju da bi Vašington mogao da bude spreman da Moskvi ponudi ustupke po pitanju na kojem Rusija insistira već godinama.

Tramp pokušava da ekonomskim ustupcima podstakne Rusiju na mir

Tramp je 9. oktobra objavio sporazum o dizelu, navodeći da je Rusija pristala da isporuči stotine hiljada tona dizela Sjedinjenim Američkim Državama i međunarodnom tržištu.

- Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizel goriva američkom i svetskom tržištu, dodatnih 500.000 tona tokom novembra i još 1.000.000 tona odmah nakon toga - napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut Social.

Objava je u Vašingtonu otvorila pitanja o zakonitosti sporazuma.

- Smatramo da je sporazum o ruskom dizelu nezakonit prema zakonu iz 2022. godine, koji su usvojila oba doma Kongresa i koji je potpisan - izjavio je jedan zvaničnik Senata.

Kongres je 2022. godine usvojio Zakon o zabrani uvoza ruske nafte, kojim je zabranjen uvoz energenata ruskog porekla, uključujući dizel.

Nekoliko osoba upoznatih sa ovim pitanjem navelo je da demokratski zvaničnici kontaktiraju američke kompanije uključene u realizaciju sporazuma kako bi bili sigurni da su upoznate sa potencijalnim pravnim rizicima i mogućnošću pokretanja istraga.

Sporazum bi mogao da bude predmet dodatnog razmatranja u Kongresu. Međutim, dok se gomilaju pitanja o njegovoj zakonitosti, ukrajinski zvaničnici strahuju da bi Vašington mogao da potraži druge načine da Rusiji ponudi ekonomske ustupke, pri čemu se industrija đubriva pojavljuje kao jedna od mogućnosti.

- Pa, očigledno imaju nekakav plan - izjavio je jedan zvaničnik.

Pojedini zvaničnici Senata takođe smatraju da Trampova administracija precenjuje obim ekonomskih sporazuma koje bi Rusija mogla da ponudi Vašingtonu zauzvrat.

Detalji potencijalnog sporazuma o đubrivima za sada nisu poznati, a zvaničnici koji su razgovarali sa "The Kyiv Independent" nisu naveli koje bi konkretne sankcije Vašington mogao da ukine.

Kyiv Independent je kontaktirao Belu kuću radi komentara i najavio da će ažurirati tekst kada dobije odgovor.

Zelenski upozorava da bi sporazum o dizelu mogao da bude početak šireg ukidanja sankcija

Ukrajinski predsednik javno je upozorio da bi sporazum o dizelu mogao da označi početak šireg procesa ukidanja sankcija Rusiji.

- Postoje intuicija, obaveštajni podaci i različiti detalji - izjavio je Zelenski 16. oktobra.

- Po mom mišljenju, ne možemo da prihvatimo ove sporazume. Jer će nakon njih uslediti sporazumi o gasu. U to sam apsolutno siguran. Posle gasa, ukinuće sankcije i na druge stvari - rekao je Zelenski.

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Njegovo upozorenje pokazuje zabrinutost Kijeva da se Vašington okreće ekonomskim podsticajima za Moskvu, iako Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine.

Pre objavljivanja sporazuma o dizelu, ruski zvaničnici su više puta isticali da bi Moskva i Vašington trebalo da prošire poslovne veze. Trampova administracija je, s druge strane, ranije insistirala na tome da ekonomski sporazumi treba da uslede tek nakon završetka ruskog rata protiv Ukrajine.

Ukrajinski zvaničnici smatraju da nuđenje ustupaka pre postizanja prekida vatre verovatno neće ubediti Putina da obustavi borbe. Naprotiv, tvrde da bi takvi sporazumi mogli da obezbede Rusiji dodatne prihode, dok bi vojni ciljevi Moskve ostali nepromenjeni.

Zabrinutost je posebno izražena jer, prema tvrdnjama ukrajinskih zvaničnika, Rusija nije ponudila Sjedinjenim Američkim Državama ništa značajno zauzvrat za sporazum o dizelu.

- Jasno je da ovo samo ohrabruje Putina - izjavio je jedan visoki ukrajinski zvaničnik za The Kyiv Independent.

- On oseća da može da nastavi rat protiv nas, a da naši saveznici povrh svega ukidaju sankcije protiv njega i sklapaju sporazume sa njim.

Govoreći za ruske medije 22. oktobra, Putin je još jednom jasno stavio do znanja kakve su njegove namere.

Na pitanje da li bi pristao na prekid vatre koji bi omogućio Ukrajini da zadrži teritoriju koju trenutno kontroliše, odgovorio je:

- To nije njihova teritorija, to je teritorija istorijske Rusije.

(Kurir)

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