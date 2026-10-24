Svet

DRONSKE HORDE IZLOMILE ZUBE NA RUSKOM NEBU: PVO skinula 616 ukrajinskih letelica za samo 12 sati!

P. Đurđević

24. 10. 2026. u 09:30

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RUSKO Ministarstvo odbrane je u subotu saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile 616 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona.

ДРОНСКЕ ХОРДЕ ИЗЛОМИЛЕ ЗУБЕ НА РУСКОМ НЕБУ: ПВО скинула 616 украјинских летелица за само 12 сати!

Foto: AI generated/ChatGPT

- Tokom protekle noći, od 20 časova 23. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 24. oktobra, dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 616 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, dronovi su uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kirovske, Kurske, Lipecke, Orlovske, Penzenske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Tulske i Uljanovske oblasti.

Ukrajinske bespilotne letelice su takođe uništene iznad Moskovske oblasti, Republike Krim, Republike Tatarstan, Krasnodarskog kraja i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

(RT Balkan)

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