UBISTVO U SOFIJI: Ubijen bivši poslanik Evropskog parlamenta i šampion u tekvondou
BUGARSKI biznismen, bivši poslanik i nekadašnji evropski prvak u tekvondou, Slavi Binev, ubijen je jutros u Sofiji.
Ovim povodom privedene su tri osumnjičene osobe, saopštila je bugarska policija.
Policija navodi da je Binev ubijen u svom domu naselju Pavlovo u Sofiji, a da je policija dojavu dobila jutros oko 10.20 časova po lokalnom vremenu, preneo je bugarski "Dnevnik".
Bugarski mediji su javili da je Binev upucan, a da su tri osumnjičene osobe privedene na autoputu i da su bile naoružane.
Ovo je drugo ubistvo biznismena u Bugarskoj u poslednjih mesec dana.
Binev (60) je bio bugarski biznismen, bivši poslanik Evropskog parlamenta i nekadašnji predsednik Bugarske tekvondo federacije. On je 1992. godine osvojio titulu evropskog prvaka u tekvondou na otvorenom evropskom prvenstvu održanom u Celju u Sloveniji.
(Tanjug)
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