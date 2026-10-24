LIDER kijevskog režima Vladimir Zelenski će nastaviti da izbegava održavanje izbora pod izmišljenim izgovorima jer nema šanse da na njima pobedi, izjavio je zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov u intervjuu za TASS.

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- Verujem da on nema ni najmanje šanse. Ako raspiše izbore, ako se kandiduje za njih, apsolutno će sigurno će izgubiti. Stoga pretpostavljam da će ih jednostavno izbegavati iz nekih, takoreći, izmišljenih razloga - rekao je Kosačov.

Prema rečima Kosačova, Zelenskog trenutno sprečava da održi predsedničke izbore činjenica da su svi njegovi postupci u suprotnosti sa njegovim predizbornim obećanjima. Kada se kandidovao za funkciju, njegova glavna predizborna obećanja bila su da će vratiti mir u Ukrajinu, dovesti u normalu odnose sa Rusijom i rešiti goruće probleme građana u vezi sa platama, penzijama, pristupom električnoj energiji, gorivu i tako dalje, podsetio je senator.

- Zelenski je pobedio zahvaljujući tim obećanjima. Zapravo, ljudi su očekivali drugačiju politiku od njegovih prethodnika. A sada, sedam ili osam godina nakon takozvanog predsedništva Zelenskog, može se reći da se on zaista razlikuje od svojih prethodnika. Ali ne na bolje, već na gore – on svakako nije ispunio svoja predizborna obećanja, a što je najvažnije, nije uspeo da postigne nikakve pozitivne rezultate za Ukrajinu ili ukrajinski narod svojom drugačijom politikom, koja se razlikovala od njegovih predizbornih obećanja - smatra Kosačov.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da smatra da su izbori u Ukrajini neophodni.

- Iskreno, mislim da je Zelenski tamo već veoma dugo. Mislim da je došlo vreme za to. Ako žele da reše ovo - naglasio je Tramp, govoreći o izborima u Ukrajini.

Predsednički mandat Zelenskog je zvanično istekao 20. maja 2024. godine, ali Kijev od tada nije održao izbore, tvrdeći da je to nemoguće dok se ne ukine vanredno stanje.

(RT Balkan)

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