Svet

STRAŠNO PRIZNANJE Četbot pisao govore polovini poslanika u parlamentu - debatu u holandskoj skupštini "vodi" AI

Marta Stojanović

21. 10. 2026. u 19:04

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NAJMANjE 68 od 150 poslanika holandskog parlamenta održalo je govore u kojima je više od polovine sadržaja generisano veštačkom inteligencijom (AI), pokazalo je istraživanje portala Investico i časopisa De Groene Amsterdammer.

СТРАШНО ПРИЗНАЊЕ Четбот писао говоре половини посланика у парламенту - дебату у холандској скупштини води АИ

Martin Bertrand / Alamy / Profimedia

Istraživači su analizirali transkripte parlamentarnih debata održanih od 1. januara do 30. septembra, koristeći alat za detekciju AI Pangram, preneo je NL tajms.

Kao korišćenje AI računali su samo govore u kojima je četbot napisao više od polovine sadržaja.

Prema rezultatima istraživanja, u gotovo dve trećine svih debata najmanje jedan poslanik izgovorio je tekst koji je napisao četbot. 

Foto: Photo by Viralyft on Unsplash

Ukupno je gotovo 300 poslaničkih obraćanja bilo barem napola generisano AI.

Istraživanje je pokazalo da AI prvenstveno koriste manje poznati i novoizabrani poslanici.

Polovina onih koji je često koriste nije bila u parlamentu pre godinu dana. 

Mnogi poslanici naveli su da im četbotovi pomažu da skrate tekstove.

(Tanjug)
 

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