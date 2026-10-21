STRAŠNO PRIZNANJE Četbot pisao govore polovini poslanika u parlamentu - debatu u holandskoj skupštini "vodi" AI

NAJMANjE 68 od 150 poslanika holandskog parlamenta održalo je govore u kojima je više od polovine sadržaja generisano veštačkom inteligencijom (AI), pokazalo je istraživanje portala Investico i časopisa De Groene Amsterdammer.

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Istraživači su analizirali transkripte parlamentarnih debata održanih od 1. januara do 30. septembra, koristeći alat za detekciju AI Pangram, preneo je NL tajms.

Kao korišćenje AI računali su samo govore u kojima je četbot napisao više od polovine sadržaja.

Prema rezultatima istraživanja, u gotovo dve trećine svih debata najmanje jedan poslanik izgovorio je tekst koji je napisao četbot.

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Ukupno je gotovo 300 poslaničkih obraćanja bilo barem napola generisano AI.

Istraživanje je pokazalo da AI prvenstveno koriste manje poznati i novoizabrani poslanici.

Polovina onih koji je često koriste nije bila u parlamentu pre godinu dana.

Mnogi poslanici naveli su da im četbotovi pomažu da skrate tekstove.

(Tanjug)

