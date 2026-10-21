PRONAĐENA UKRADENA GLAVA STATUE ZEVSA STARA 2.000 GODINA: Policija privela tri osobe
MERMERNA glava statue Zevsa, za koju se veruje da potiče iz rimskog perioda i da je stara oko 2.000 godina, zaplenjena je u turskom gradu Izmiru, a tri osumnjičena lica su privedena, preneli su danas mediji u Turskoj.
Pod koordinacijom javnog tužilaštva, odeljenje za suzbijanje krijumčarenja i policijska služba za obaveštajni rad sproveli su istragu u vezi sa krijumčarenjem istorijskih artefakata, preneo je državni tv kanal TRT Haber.
U okviru ove akcije, izvršen je pretres na lokaciji u naselju Konak, u Izmiru, gde je pronađena mermerna glava statue.
Kako se navodi, u vezi sa ovim slučajem, privedena su tri lica osumnjičena za krijumčarenje istorijskih artefakata.
Tanjug
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