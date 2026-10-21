PRST U OKO AMERIMA KOJI PLAŠI CEO SVET: "Imamo bombu moćniju od 'majke svih bombi' - ovo je OTAC SVIH BOMBI"
IRAN u svom arsenalu poseduje municiju snažniju od američke "majke svih bombi", izjavio je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Irana Ali Zejnivand.
Američka televizijska mreža CNN ranije je, pozivajući se na američke vojne zvaničnike, objavila da bi SAD mogle da upotrebe najmoćniju nenuklearnu bombu iz svog arsenala, poznatu kao "majka svih bombi", u slučaju obnove napada na Iran.
Teheran je na ovu mogućnost najavio uzvratne mere. Prema njegovim rečima, Teheran ima odgovor na svako oružje koje bi Vašington mogao da upotrebi.
Godine 2017, tadašnji komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Korpusa čuvara islamske revolucije (KČIR), Ali Hadžizade, izjavio je da Iran raspolaže izuzetno snažnom nenuklearnom bombom sopstvene proizvodnje.
Hadžizade ju je, po ugledu na američku "majku svih bombi", nazvao "ocem svih bombi" i istakao da iransko oružje ima veliku razornu moć.
Sjedinjene Američke Države i Izrael počeli su 28. februara da izvode napade na ciljeve u Iranu, na šta je iranska strana odgovorila sopstvenim udarima.
Sredinom juna, Teheran i Vašington potpisali su memorandum o prekidu neprijateljstava, ali su kasnije ponovo razmenili udare. Sukob i dalje nije rešen.
(Ria novosti)
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