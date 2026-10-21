Politika

TAČNO U 21.30 ČASOVA: Vučić večeras gost emisije "Prva tema"

В. Н.

21. 10. 2026. u 08:25

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić biće večeras gost emisije "Prva tema" na Prvoj televiziji.

ТАЧНО У 21.30 ЧАСОВА: Вучић вечерас гост емисије Прва тема

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Emisija počinje u 21.30 časova.

Foto: Printskrin

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