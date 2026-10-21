PUTIN PORUČIO: Nazire se kraj sukoba – Moskva spremna za obnavljanje trilateralnih pregovora u novembru

RUSKI predsednik Vladimir Putin obavestio je izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa o spremnosti Rusije da posle 10. novembra nastavi trilateralne razgovore o Ukrajini, rekao je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov. On je ocenio da se rešenje sukoba bliži kraju.

MOD Rusije

-Naš predsednik je obavestio Stiva Vitkofa da smo, u principu, spremni da posle 10. novembra nastavimo pomenute trilateralne razgovore o glavnoj temi, rekao je Ušakov novinarima.

Ova tema se tiče izgradnje sistema bezbednosti za Rusiju i Ukrajinu nakon sukoba, dodao je.

Nova runda trilateralnih razgovora Rusije, SAD i Ukrajine mogla bi se održati u Abu Dabiju, prema rečima pomoćnika ruskog predsednika.

Ko će tačno prisustvovati razgovorima još uvek nije poznato, dodao je.

Nastavak pregovora u trilateralnom formatu prethodno je sprečio Kijev, koji je pokrenuo masovne vazdušne napade na Moskvu i druge ruske gradove na dane izbora, podsetio je zvaničnik.

Specijalni izaslanik Vitkof je napomenuo da će odluka Rusije da nastavi trilateralne pregovore naići na veliko zadovoljstvo kod predsednika SAD Donalda Trampa, primetio je Ušakov.

Prema njegovim rečima, Putin je Vitkofu predstavio objektivan pregled situacije u SVO, gde strateška inicijativa u potpunosti na strani ruskih snaga.

-Putin je primetio da kao odgovor, (ruske Oružane snage takođe) veoma efikasno uništavaju vojno-industrijske, energetske i logističke objekte na ukrajinskoj teritoriji, nastavio je pomoćnik.

Među novim tačkama u pristupima Kijeva i EU, koje je izložio Vitkof, nema mnogo toga što je korisno za rešenje konflikta, primetio je Ušakov.

Tokom sastanka sa Vitkofom, ruski predsednik je pohvalio posredničke napore Sjedinjenih Država u rešavanju sukoba u Ukrajini, dodao je.

-Ruski predsednik je pohvalio posredničke napore američke administracije, lično Donalda Trampa i njegovih specijalnih predstavnika u pronalaženju obostrano prihvatljivih rešenja (za sukob u Ukrajini), istakao je Ušakov.

RUSKO-AMERIČKI EKONOMSKI PROJEKTI NA PRAGU POKRETANjA

Sporazumi između Rusije i Sjedinjenih Država o dizel gorivu pomoći će u stabilizaciji potražnje na globalnom tržištu goriva, ocenio je zvaničnik.

Niz rusko-američkih ekonomskih projekata je blizu pokretanja, naglasio je on.

-Detaljno su razmotreni i drugi veliki zajednički ekonomski projekti, koji nude velike perspektive za saradnju između dve zemlje. Neki od njih su zaista blizu pokretanja, rekao je Ušakov novinarima.

PEKING PRIPREMA SASTANAK PUTINA, TRAMPA I SIJA

Pored toga, pomoćnik ruskog predsednika je najavio da kineska strana priprema mogući sastanak Putina, Trampa i lidera Kine.

-Naši kineski prijatelji, domaćini samita APEK-a, već se pripremaju za to. I ako okolnosti budu povoljne, naši kineski prijatelji će ovaj sastanak uključiti u program Šenžena, rekao je on.

Ideju o održavanju trilateralnog sastanka trojice zvaničnika na samitu APEK-a u Kini nije odbacila nijedna strana.

Na sastanku sa Vitkofom, Putin je izneo niz praktičnih razmatranja u vezi sa sadržajem mogućeg sastanka sa kineskim i američkim liderima.

Američki izaslanik i zet šefa Bele kuće Džared Kušner nije mogao da ode u Sankt Peterburg sa Vitkofom, kako bi se sastao sa Putinom zbog bolesti, pa se uključio putem video-veze, objasnio je Ušakov.

Putin je zamolio Vitkofa da prenese njegove najlepše želje Trampu.

ZAHVALNOST MELANIJI TRAMP

Ruski predsednik zamolio je takođe Vitkofa da prenese zahvalnost prvoj dami SAD Melaniji Tramp za njene humanitarne napore u mestu Aljoški u Hersonskoj oblasti.

-Vladimir Putin zamolio je Stiva Vitkofa da prenese zahvalnost prvoj dami SAD Melaniji Tramp za njene humanitarne napore, posebno u ponovnom spajanju dece sa njihovim porodicama, i za njeno posredovanje u rešavanju akutne situacije u ruskom gradu Aljoški, u Hersonskoj oblasti, ​​rekao je Ušakov novinarima.

PESKOV: NOVI KONTAKTI ZASAD NISU DOGOVORENI

Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa u Sankt Peterburgu bio je sadržajan, ali novi kontakti u narednim danima zasad nisu dogovoreni, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

-Bio je sadržajan. Razgovarali su tri sata, čak i nešto duže, rekao je Peskov novinaru „Vesti“ Pavlu Zarubinu, komentarišući sastanak. Na pitanje da li se u narednim danima očekuje nova poseta Vitkofa Rusiji, Peskov je odgovorio da „nikakvi dogovori o tome nisu postignuti“.

Putin i Vitkof sastali su se u Sankt Peterburgu, a glavna tema razgovora bilo je rešavanje sukoba u Ukrajini. Sa ruske strane, sastanku su prisustvovali i pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

sputnikportal.rs

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