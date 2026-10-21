Fudbal

HRVATI ZGROZILI CEO REGION! Opet bi da kolju Srbe i spremaju novi Jasenovac

М.П.

21. 10. 2026. u 11:46

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Sramne i jezive scene stižu iz Rijeke, gde je navijačka grupa „Armada” tokom vikenda izazvala prvoklasni skandal koji je zapalio društvene mreže u regionu!

ХРВАТИ ЗГРОЗИЛИ ЦЕО РЕГИОН! Опет би да кољу Србе и спремају нови Јасеновац

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Riječki huligani su organizovali otvaranje novog murala na Vežici, a proslavu su potpuno otvoreno začinili puštanjem jedne od najmonstruoznijih ustaških pesama "Jasenovac i Gradiška Stara", piše "24sata.hr".

Uz bakljadu, dimne bombe i stroboskope, navijači Rijeke su u transu slušali i pevali stihove u kojima se veličaju najgori koljački zločini nad srpskim narodom.

Damir Skomrlj / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Kroz zvučnike su odjekivala imena zločinaca Ante Pavelića, Maksa Luburića i Jure Francetića, pominjala se „klanica u Čapljini”, kao i jezivi stihovi o "bacanju Srba u Neretvu".

Snimak ovog fašističkog pira brzo je počeo da kruži TikTokom i drugim mrežama, izazivajući zgražavanje javnosti, nakon čega je ekspresno obrisan u pokušaju da se sakriju dokazi.

Za ovo krivično delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju u Hrvatskoj je zaprećena kazna do čak pet godina zatvora, ali ostaje pitanje da li će nadležni organi uopšte reagovati na ovo otvoreno slavljenje koljačkog režima.


 

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