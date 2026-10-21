HRVATI ZGROZILI CEO REGION! Opet bi da kolju Srbe i spremaju novi Jasenovac
Sramne i jezive scene stižu iz Rijeke, gde je navijačka grupa „Armada” tokom vikenda izazvala prvoklasni skandal koji je zapalio društvene mreže u regionu!
Riječki huligani su organizovali otvaranje novog murala na Vežici, a proslavu su potpuno otvoreno začinili puštanjem jedne od najmonstruoznijih ustaških pesama "Jasenovac i Gradiška Stara", piše "24sata.hr".
Uz bakljadu, dimne bombe i stroboskope, navijači Rijeke su u transu slušali i pevali stihove u kojima se veličaju najgori koljački zločini nad srpskim narodom.
Kroz zvučnike su odjekivala imena zločinaca Ante Pavelića, Maksa Luburića i Jure Francetića, pominjala se „klanica u Čapljini”, kao i jezivi stihovi o "bacanju Srba u Neretvu".
Snimak ovog fašističkog pira brzo je počeo da kruži TikTokom i drugim mrežama, izazivajući zgražavanje javnosti, nakon čega je ekspresno obrisan u pokušaju da se sakriju dokazi.
Za ovo krivično delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju u Hrvatskoj je zaprećena kazna do čak pet godina zatvora, ali ostaje pitanje da li će nadležni organi uopšte reagovati na ovo otvoreno slavljenje koljačkog režima.
Preporučujemo
Ana Ivanović otkrila sa kim je provela odmor u Italiji
21. 10. 2026. u 07:07
Srpski sudija otišao da zavede red u Turskoj!
21. 10. 2026. u 06:19
Nikola Jokić u neverici! NBA liga samo što je počela desilo se ovo
21. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)