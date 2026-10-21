"Hteli ste rat, šaljem vam poljupce"... Janakopulos se oglasio nakon hapšenja u grčkoj košarci

Veliki skandal potresa grčku košarku, a svoj komentar nakon hapšenja sudija i čelnika saveza dao je i Dimitris Janakopulos.

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Uhapšen je danas Vanelis Liolios, a prema pisanju "Sport24" predsednik tamošnjeg košarkaškog saveza uhapšen je nakon što je bio u bekstvu, a sa njim uhapšeno je i petoro sudija.

Povodom skandala koji potresa grčku košarku oglasio se i prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, koji je često umeo javno da kritikuje rad tamošnje Košarkaškog saveza i sudijske organizacije, a sada se javio likujući zbog poslednjih dešavanja.

- Želeli ste rat sa mnom i mislili ste da ćete pobediti. Šaljem vam poljupce svima. Hteli ste rat? Rat. Sada si zatvorenik, poručio je Janakopulos.

Takođe, Janakopulos je na svojim Instagram profilu objavio više storija o uhapšenom predsedniku tamošnjeg saveza i sudijama, kao i neke sporne detalje sa utakmica između Zelenih i Olimpijakosa.