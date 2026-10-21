"SRBIJA JE NEOSVOJIVA TVRĐAVA, NIKADA NEĆETE MOĆI DA JE POKORITE" Vučić na veličanstvenom skupu u Nišu: Svi da izađemo u nedelju i pobedimo!

VELIKI predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održan je na Trgu kralja Milana u Nišu.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Obraćanje Vučića

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku, što vas kiša nije oterala. Ja pred vama večeras polažem zakletvu, vama polažem račune. Jednim velikim aplauzom pozdravite predsednike Nikolića i Dodika.

- Imam poruku za naš narod u Republici Srpskoj, javite Srpskoj da je volim i javite da je svi u Nišu volimo. Poruka za naš narod za Srbe sa Kosova i Metohije, volimo Kosovo i Metohiju, Kosovo i Metohija su deo Srbije, volimo vas braćo i sestre koji čuvate naše srpsko ime i prezime.

- Imaćemo sutra širom Srbije skupove, ali sam želeo da poslednji skup veliki bude u Nišu. Ima osam mnogo obaveza va nzemlje i u Beorgadu, kad god bih se borio za investitora, ulagali nešo novo, ja bih dolazi u Niš. Dva puta sam dolazio ovde na po 7 dana da razgovaram sa narodom i rešavam probleme. To ću raditi još mnog oviše i češće kada postanem predsednik Vlade Srbije. Učestovvao sam u dovođenju 11 fabrika u Niš, pre 12 godina u Nišu je bilo 70000 zaposlenih, danas 91000, 21.000 ljudi više radi u Nišu nego pre 12 godina. Napravili smo potpuno novi KC, danas gradimo najmodernije porodiliše u Nišu. Ostaje mnog otoga da uradimo, krenuli smo da gradimo brzu prugu Beograd Niš, izgradiul ismo autoput do Bugarske, do Severne Makedonije, idemo preko Merdara sada, spajaćemo Niš sa svima. Od novih gasovoda, uradićemo potpuno novi Čair, novi stadion, Radnički će opet biti Real sa Nišave.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

- Došao sam da vam predočim plan u 6 tačakaa, industrijalizacije, investicija, plan je da dovedemo 20 fabrika u 5 pkruga, a koja će da podignu snagu juga. Ono št oje 500 godina značilo zaostajanje, da bude sustizanje Beorgada i Novo gSada, ulaganje u turizam, poljoprivredu, gradfsek trgove, puteve, od vodosnabd. do kanalizacije. Davaćemo subvencije duplo veće za prerađivačku i prehmrabenu. Nedostaju hladnjače, logisitčki centri. Plata je bila 309 evra, danas je 1007 evra. Nije dovoljno dobro, ali moraćemo još mnogo da radimo .Imam energiju da nastavim radim žestoko i pošteno ,da ide još brže. Vlada će da ima 12 ministara, ali koji će da rade danonoććno. Menjaćemo ljude na lokalu one koji neće da razgovaraju sa narodom i da brinu o narodu.

- Briga o ljuidma mi je najvažnija. Video sam da vas boli najviše što vas neko ne sasluša, moraće to svi da rade. U zdravstveni centar smo uradili mnogo, ali nikad dovoljno, u Prokuplju smo digli bolnicu. Hoću da svaki domaćin može da ode kdo lekara bilo kog dana. Taj deo programa je za mene najvažniji, milijardu i 300 ćemo da potrošimo da bismo svuda obnovili bolnice i domove zdravlja, širom Srbije. To je za mene zakletva i najsnažnije obećanje. Dolaze novi lekovi i inovativni, svi će biti besplatni.

- Osnažićemo niški univerzitet, hoću da kad dolaze investitori da znaju da tu ima znanja. Nema politike više u špkolama i fakultetima što ste se igrali, igrali ste se. Dosta ste štete naneli, kraj je tome!

- Kristalna noć u Nišu u kojoj se sve videlo, kada su siledžije krenule na čestite ljude koj isu im bili krivi zato što su htel ida održe malu tribinu, napadali su žene, lekare, kamenicama i jajima. Od te noći, krenuo je da se rađa otpor slobodarske nastrojenih ljudi, ljudi koji nisu htel ida Srbija nestane, da vratnje svoje pristojne živote, porodične vrednosti. Krenuli smo da se borimo, hvala vam za sve što ste izdržali.

- Oni ne sanjaju koje su dobili pare N1 i Nova da bi razvili mrnju među ljudimoa. Bez obzira na milijarde koje su uložili, sve ćem oda ih pobedimo u nedelji i špružićemo urku , a vama spolja, da znate da je Srbija ne samo orah, Srbija je kamen za vas koji nikada neće moći da slomite. Srbija je stena, tvrđava nepokorena i nikada je pokoriti nećete, Srbija je nezavisna suverena država bila i ostaće. Srbija će da čuva svoju teritopriju, povelju Un, svoju Kosovo i Metohiju,biće uz svij narod na Kosovu i Metohiju.

- Naslušali smo se svega u kampanji, čuli ste da niko od njih na nijedan duel neće sa mno mda izađe, a što nećete? A sa čim da izađu? kada ih pitate za sankcije Rusiji, odgovora nema. Kada ih pitate da li su Srbi genocidni, opet nema odgovora. Kažu za Kosovo da je regiuonalno pitanje, pa nije, Kosovo je Srbija, sram te bilo! On it ootvoreno govore, ne stide se. Kada ih pitate za Srpsku, ne daju im gazde da slažu, oni moraju da stoje iza toga da su Srbi genocidan narod. Samo o meni mogu da lažu.

- Sećate li se 2000. kada su pitali Koštunicu hoćete li da sarađujete sa Haškim tribunalom ,on je rekao to je 9 rupa na svirali, a onda im je postala prva, pa su svakog Srbina izručili Haškom tribunalu, na kilo mesa ih predavali. Tako i danas misle, nikakve razlike nema, jer kao što vi dečaci kažete to su isti oni žuti lopovi koji hoće da se vrati na vlast, njih 120 je bilo u Demokratskoj stranci, od Šoškića to Tihomira Stanića, svaki. Samo bi ponovo da se vrate da mogu da kradu i da pljačkaju, jer ponovo ima u Nišu novca, fabrika... Ako mogu još jednom da opljačkaju i da stave sve u džepove.

- Naći ćemo način da ono št osu vam ostali dužn ida vam isplatimo i mi i lokalna samourpava. Jesu li vam obećavali čuda u Medijani, šta je to što su uradili? Ništa nisu uradili nigde. Bukvalno 0, samo mi smo elita dajte nama pare u džepove. Kada budu išli prugom, vozovima, Vučić sve izgradio, muke su to.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

- Nemojte ljudi da neko naivno pomisli da se oni razlikuju od onih od 2000 do 2012. On isu još gori, sa koliko mržnje gledaju sve, na njihovoj listi nema nijednog Srbina sa KiM. Od 250, nema nijednog seljaka, domaćina, nema radnika, od njih 250, nijednog studenta. A kod nas imam onajvećeg naučnika današnjice, ali m ise dičimo i radniciima, seljacima, ljudima sa KiM. Oni ništa ne razumeju i ne znaju.

- Pre neko veče neki od nesrećnika pojavi ose i kaže, mi smo jedina lista koje je jedina vodila kampanju na KiM. Pa samo je vas Aljbin Kurti pustio, nikoga drugoga nije hteo. Ništa ne znate sram vas bilo! Nikada niste bili zainteresovani, pa pomislili kad vas Rašić i Kurti dočekuje, mislite da vas to Srbi vočle i dočekuju. Okrenuli ste leđa srpskom narodu, Aljbin Kurti im je ovde vodio kolo, gori Kurti od Kurtija, sin Rašića. Vodićem osrpsku politiku, an e protiv Albanaca, i uvek ćemo štititi interese. Pogledajte ko njih podržava, Spajić, Đukanović, Plenković. Dovoljno je da čujete ko je nas podržao Kinezi, čluli ste šta je rekao Putin, Fico, pa vi odlučite i razmislite ko nam više dobra želi .Njih je podržžala Nataša Kandić, pa zar vam nije sve jasno ovde u slobodarskom Nišu.

- Velika zahvalnost našpim penzionerima, penzije će mnog oviše da rastu sledeće godine, pratiće plate, jer će nam stopa rasta biti najveća, preko 4,1 posto, što znači preko 10 posto rašće penzije sledeće godine. Hvala vam dragi penzioneri što ste čuvali i sačuvali i Srbiju, savčuvajte je i u nedelju!

- Drage dame vama dugujem veliku zahvalnost. Beskrajno vam gvala za svu ljubav i podšrku, što stei mal iviše hvrabrosti i št oste znali šta je država. Verujem u žene, siguran sam u njihov izbor, i da će uvek izrbrati mir , stabilnost, sigurnost.

- U nedelju nikakvih incidenata nema, i oni koji ih proizvedu, reagovaće nadležni. Mi nećemo nijedan incident, idemo na izbore, popijemo čaj, kaficu, rakijicu, zaokružimo ono što je potrebno i mirno čekamo rezultate. Ponosam sam kako smo izveli ovu kampanju, čistu kao suza, nikoga nismo tukli, naše žene su trpele njihove pesnice, nema čiju porodicu nisu udarili, mi ničiju, za nas je porodica svetinja. Pokazali smo razliku između nas i njih. I kad pobedimo, nećemo da slavimo duže od jedne večeri, već na rad, i da pružimo ruku našim protivnicima.

- Hvala vam. Ajmo pobeda u nedelju, pobeda u Nišu, pobeda na jugu, pobeda u celoj Srbiji! Svi da izađemo, oni misle da se mi plašimo velike izlasnosti, hoćemo veliku izlaznost, da vas pobedimo sa najvećim legitimitetom i najvećom razlikom! Hvala na ljubavi, ja ću radom da vratim. Sve najbolje vašim porodicama! Živela Srbija

Vučić došao na binu uz "Ruzmarin"

Ceo trg je zabevao "Ruzmarin", a onda su upaljene mnogobrojne baklje. Počelo je skandiranje "Vučić Aleksandar", i "Aco Srbine".

Obraćanje Milorada Dodika

- Došao sam da ti kažem u ime ljudi Srpske, da volimo tebe i Srbiju, da te podržimo, da ne odustanemo ujedinjena braćo. Nedavno smo ostvarili veliku pobedu u Srpskoj, a to smo uradili kao prvu etapu velike pobede 25og. Njegoj odnos prema Republici Srpskoj, on je onaj koji nas je zadužio, u koga verujemo. On je čovek koji ne izdaje narod i brani narod, to je čovek koji će nastaviti da gradi odlične odnose sa Srpskom i svedok sam, odnos prema Srpskoj bio je najbolji mogući sa Tomom i Aleksandrom.

- Mi iz Republike Srpske volimo Srbiju, mi živimo srpski san, iako nas zlikovci dele. Aleksandar Vučić je kriv što je Srbija jaka i što je ne vole, i hoće da je vide slabu. Gledao sam svojim očima, bio tužan, a kad je Vučić došao na međ. sceni, međ. položaj Srbije je počeo da se menja. Nemojte dozvoliti da nas vraća neko na vreme kada smo bili poniženi, kada su nas udarili. Vučić je postavio ciljeve koji su jasni, nisam upoznao čoveka koji više voli Srbiju kao što je Vučić.

- Bio sam na sastanku sa predsednikom Putinom, pitao me je za Vučića, za njegovo zdravlje, rekao sa mmu da smo zajedno na putu, a poručio je Srbima, da njegova podrška Vučiću i njegovoj politici je neupitna, i oko neuvođenja sankcija i zna da ceni šta Vučić radi za svoj narod.

- Sa Vučićem smo sigurni u mir i bezbednost. Vučić je veliki Srbin, ne smete dozvoliti Srbijo, da hoštapleri pobede, Vučić mora biti podržan od svih Srba. Aleksandre isporučujem ti rezultat iz Sprske, sa kojim ćeš biti zadovoljan. Sa tobom ću slaviti u nedelju veče, uveren sam u pobedu. Ovo je pobeda svih vas, i oni koji nisu danas ovde, to je pobeda svih.

- Ne smemo dozvoliti da nam skrnave Srbiju. Kaže Tači, ne želi mda vidim zajednicu opština na Kosovu, jer bi to ličilo na Republik uSprsku. Vučić kaže, "dosta mi je tebe", ali neću reći jooš reči, bilo je tu svašta. On je borac da Srbija bude jača, borac za ceo srpski narod i ja ću biti sa njim.

Obraćanje Tomislava Nikolića

- 14. oktobra obeležena je 82godinjšica oslobođena Niša u Drugom svestkom ratu. Oslobodili smo se tada vladavine stranaca, obećavam vam nikada nas neće pokoriti niko, pa ni ovi kojio pokušavaju da kontrolišu Srbiju. Nisam dobrog zdravstvenog stanja, ne zamerite.

- Imamo svoj utemeljeni put od 2012, Ujedinjena Srbija će nastaviti tim putem.Niš ima nasleđe koje treba čuvati dok postojimo, neizvesnost je prihvatljiva u nauci i laboratoriji, ali je nespojiva sa svakodnevnim životom. Domaćini ne žele da žive u neizvesnosti. U nedelju prestaju svađe i podele, pobednik počinje da radi, a poraženi nastavlja u skupštini borbu.

- Aleksandar i ja smo do 2012. najčešće smo osvajali najveći broj mesta, a drugi nisu smeli da nam se pridruže. Nikada nismo pravili nemire, ali nismo ni klonuli, nego podizali glavu. Ništa nije normalnije od prihvatanje volje građana. U nedelju ćem oda pobedimo, u ponedeljak 26. oktobra mora da se razmišlja o platama, penzija, energetskoj sigurnosti. Mo jsavet blokaderima, je da prebroje glasove, priznaju rezultate. Scenaritsti će im opet dati novac, ionako se igraju sa tuđim sudbinama.

- Samo mi imamo dobre odnose sa celim svetom, ne služimo ni jednoj od četiri velike sile. Sačuvaćemo Kosovo i Metohiju, tako mi svetog trojstva. Vučić će je predvoditi u velikim pobedama, ne postoji još nijedan sin Srbije koji bi mogao uspešn oda nastavi započeto. Aleksandar je svaki dan poslednjih 14 godina posvetio ekonomskom narpetku, i još nije zadovoljan. Ima planove i ideje kako dalje i kako bolje. Nije mu bilo lako. Svakim glasom kojim mu damo 25 okrobra, obavezivaćemo ga da se bori za sve nas. Odavno je izabrao svoj put, na mnogaja ljeta Aleksandre.

Intonirana himna Bože pravde

Na početku skupa intonirana je himna Bože pravde-

Vučić: Pobedićemo 25-og, uspeli smo!

- Borili smo se, izborili i pobedićemo ih u nedelju, da vam ne pričam koliklo je to bilo teško ,toliko para spolja, toliko mrže unesemo i opet smo uspeli. Oni su mrzeli i jedino što su ponudili ljudima, samo mržnju. Program i plan ne posotji, ne smeju na udel, ne smeju da govore o Kosovu i Rusiji. Jedino što znaju je da mrze. Veličanstvena je slika, kiša pada, a niko ne napušta skup - kaže Vučić.

Foto: Novosti

Ističe da nama ne upumpavaju pare.

- Ti ljudi su kriminalci, to su neki narko dileri, ne bih ja to povezivao sa njima baš. Nadležni rade svoj posao. Najveća nesloboda Srbije se zove CRTA. Hteli bi da svi budu neslodobni kao oni, da nas neko okupira, samo da bi oni imal iviše para, a da Srbija ne postoji. Srbija će da postoji uprkos njima i Srbija će da pobedi u nedelju - kaže Vučić.

Vučić pešači od Niške tvrđave ka trgu, pozdravlja ga veliki broj ljudi

Vučić pešači od Niške tvrđave ka trgu, ljudi skandiraju "Aco Srbine". Vučić se pozdravlja sa velikim brojem građana dok pristiže kroz masu ljudi.

Vesela atmosfera pred početak skupa, svi čekaju Vučića

Veličanstveni prizori sa trga u Nišu

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Počeo muzički program

Muzički program otvorio je pevač Čeda Marković.

Publiku sada zabavlja legenda narodne muzike Nedeljko Bilkić, koji je mini-koncert otvorio pesmom "Krčma u planini".

Jasna poruka sa skupa: Vladika Nikojaj nije Stepinac

Vučić sa Nedeljkom Bilkićem pred veliki skup

Aleksandar Vučić sreo se s Nedeljkom Bilkićem, slavnim pevačem, u Nišu uoči početka skupa liste "Ujedinjena Srbija".

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Kiša koja pada u Nišu ne kvari raspoloženje građana

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Bajkeri u koloni krenuli na veliki skup

Veliki broj bajkera organizovano je u koloni krenuo na predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koji se danas održava u Nišu.

Bajkeri su u koloni sa sobom nosili srpske trobojke, a narod ih je pozdravljao iz automobila.

Srbija će posle 25. nastaviti istim putem: Da ostanomo dostojanstveni i mirni

Veličanstvene scene na ulicama Niša: Narod u kolonama uz "Ruzmarin" dolazi na veliki skup

Veliki broj građana već nekoliko sati se skuplja kako bi iskazao svoju podršku listi Srpskoj naprednoj stranci i listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Prelepe scene zabaležene su danas na ulicama Niša.

Na nekima od kadrova zabeleženih u ovom gradu vide se i kolone naroda sa različitih gradskih opština koje uz taktove pesme "Ruzmarin" pristižu na veliki skup.

Pogledajte u priloženom snimku kako to danas na niškim ulicama izgleda:

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Anđelija Bakalović: Ujedinjena Srbija pobeđuje na izborima 25. oktobra

"Za vreme našeg Vučića Srbija je procvetala"

"Stavi ruzmarin": Vesela atmosfera pred početak skupa

Veliki broj ljudi pristiže na skup

Dva sata pred zvanični početak skupa, na trg u Nišu pristiže veliki broj ljudi.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Penzionerka iz Niša: "Nadamo se da će biti dobar premijer kao što je bio predsednik"

Poruka za mlade iz Niša: "Bez mira nema ništa"

"Kec u Nišu, kao kuća"

Građani u Nišu pristižu na skup, a kažu da su dšli na skup da podrže budućeg premijera Vučića i ujedinjenu Srbiju.

- Došli smo da damo ogromnu podršku budućem premijeru Aleksandru Vučiću, da podržimo Ujedinjenu Srbiju i da svi zajedno dođemo do pobede. Kec u Nišu, kao kuća. Očekujem posle 25og da živimo još bolje, mi živimo odlično. Ovde se uživa, ali uvek može bolje - rekla je jedna građanka Niša.

Građani pristižu tri i po sata pred skup

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti