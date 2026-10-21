"VEČERAS JE NIŠ JOŠ JEDNOM POKAZAO SRCE" Brnabić: Niš za Aleksandra Vučića i ujedinjenu Srbiju

ANA Brnabić je podelila utiske o velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Nišu.

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- Niš za Aleksandra Vučića i ujedinjenu Srbiju! Blokaderi su svoj teror počeli u ovom predivnom, ponosnom gradu u martu 2025. Večeras je Niš još jednom pokazao srce i da će na svaki teror odgovoriti jedinstvom i ljubavlju. Hvala! Niš - grad pobednika! - navodi se u objavi.

Niš za Aleksandra Vučića @avucic i ujedinjenu Srbiju! Blokaderi su svoj teror počeli u ovom predivnom, ponosnom gradu u martu 2025. Večeras je Niš još jednom pokazao srce i da će na svaki teror odgovoriti jedinstvom i ljubavlju. Hvala! Niš - grad pobednika! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 https://t.co/EtIFDq1Uvs — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 21, 2026